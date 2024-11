Los All Blacks le ganaron a Inglaterra en Twickenham con un agónico try de Mark Tele'a

All Blacks

La selección de rugby de Nueva Zelanda derrotó el sábado por 24-22 a Inglaterra en un amistoso jugado en el estadio de Twickenham y merced a un try de Mark Tele'a a cuatro minutos del final aprovechando un fallido intento de drop de George Ford en la última jugada del encuentro.

Los ingleses pelearon el partido de atrás en la primera parte, pero con la suerte de acabarla a solo dos puntos (12-14) debido al acierto en cuatro golpes penales de Marcus Smith, que casi neutralizan los tries de Tele'a y Will Jordan.

Nada más empezar la segunda parte Immanuel Feyi-Waboso apoyó un try para poner por delante a Inglaterra, que llegó situarse 22-14 con otro acierto en el tiro a palos de Smith.

Pero los All Blacks no se dieron por derrotados y consiguieron remontar el partido con un penal de McKenzie y un try de Tele'a transformado por aquél. Inglaterra tuvo bola de partido con un drop fallado finalmente por George Ford en la jugada de cierre.