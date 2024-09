Tres bajas en Los Teros en la ventana de noviembre para enfocarse en sus carreras extra rugby: la disyuntiva que se plantea

Sin competencia este semestre

Los tres jugadores que tomaron la decisión militaron el semestre pasado en el club Miami Sharks de la Major League Rugby de Estados Unidos, que solo se disputa durante medio año, por lo que ahora quedaron sin actividad, al igual que los jugadores de Peñarol, ya que el Super Rugby Américas también se juega solo en el primer semestre. El cuarto jugador de Miami, Reinaldo Piussi, sí será parte de Los Teros este semestre.

Tras la histórica ventana de julio, en la que se jugó con Francia, Argentina y Escocia, tampoco hay actividad de selección hasta la gira europea de noviembre, más allá de algunos amistosos con Argentina XV que aún no ha sido confirmado y un posible partido ante el proyecto de franquicia del litoral argentino para el Super Rugby Américas 2025.

Los Teros entrenan desde la semana pasada en el Charrúa, y por estos días hacen un reacondicionamiento físico. El grupo lo integran los jugadores con contrato anual con la URU y los de la MLR, con excepción de esos tres y de Facundo Gattas, que tras terminar de jugar con DC Old Glory se instaló en Buenos Aires donde juega (de forma amateur) con Hindú, al igual que en los últimos años. Los de la MLR no tienen contrato con Los Teros, ya que la URU entiende que al haber un vínculo vigente con los clubes de Estados Unidos, no se puede agregar otro. Lo que sí se le paga a esos jugadores, al igual que al resto, son viáticos en los períodos de ventana internacional.

De todos modos, según pudo confirmar El Observador, en los tres casos que dejaron de entrenar este semestre no se trata de un tema de dinero.

Ardao, arquitecto de profesión, se centrará en proyectos profesionales. Fue una de las sensaciones del Mundial 2023, pero no recibió ofertas de peso desde Europa. Fue figura de Miami Sharks en el primer semestre, a donde volverá ya que tiene contrato por dos años. Inciarte también tiene otro año de contrato con Miami, donde fue pieza importante tanto de medio scrum como de segundo centro.

Etcheverry, mientras tanto, busca terminar su carrera de administración de empresas. Rescindió contrato con Miami Sharks, luego de un semestre donde no le salieron las cosas y fue relegado primero en el puesto de apertura (pasó a jugar de fullback) y luego en la titularidad.

Hace un año, antes del Mundial, Etcheverry hablaba con El Observador sobre esa disyuntiva: “Después del Mundial me voy a Miami, volveré, terminaré la carrera de administración y si no me meteré en un negocio propio. Porque también toca apostar por mi futuro y como todos saben, del rugby muy pocos viven a futuro, entonces también hay que tener ciertas espaldas para estar tranquilo el día de mañana y no salir al ámbito laboral con 32 o 34 años sin tener experiencia. Es algo de lo que tanto yo como amigos que están dentro del plantel pensamos mucho. De todos modos, si apuesto a un proceso más, sin duda voy a estar trabajando en algo en lo que no sea solo rugby, y encontrar el equilibrio ahí para generar experiencia”.

Desde lo rugbístico son ausencias sensibles porque los tres serían titulares, al menos en la previa. En el caso de Etcheverry, tras el alejamiento de Felipe Berchesi no hay otro nombre claro para el puesto, y por eso Tite jugó el 100% de lo minutos en la ventana de julio. Por la lesión de su suplente natural y apertura de Peñarol, Juan Zuccarino, y con el otro apertura de Peñarol Icaro Amarillo en Los Teritos, para la ventana se citó como invitado al apertura de Old Boys Matías D’Avanzo, aunque no fue convocado entre los 23 para ninguno de los tres partidos.

La presión aumenta para el ascenso desde Los Teritos, que en los últimos dos años no lograron aportar tantos jugadores al seleccionado mayor. La última generación que aportó en gran número hasta el momento fue la 2001 (hoy tienen 23 años), que tuvo cinco jugadores en el Mundial. En ese sentido, una de las prioridades de la URU para los próximos meses es fortelecer la Academia, donde están trabajando Guzmán Barreiro y Alejandro Nieto, entre otros, y los trials de reclutamiento, con Martín Mendaro como una de las caras visibles.

Mientras tanto, los tres jugadores se mantienen jugando con sus clubes locales: Ardao e Inciarte en Old Christians y Etcheverry en Carrasco Polo. El resto de los jugadores de selección estuvieron tres semanas con sus clubes y ahora volvieron a la selección.

Uruguay jugará el 9 de noviembre ante España de visitante en el inicio de la gira. Luego jugará ante Japón en Chambery (Francia) el 16 y cerrará el 23 en Bucarest ante Rumania. El año que viene, tras la ventana de julio, Los Teros entraran en competencia en la eliminatoria sudamericana, enfrentando en agosto en una semifinal a Sudamérica 4 (seguramente Paraguay) y si gana jugará en setiembre una final a ida y vuelta ante el ganador de la otra llave (seguramente Chile o Brasil).