Los Teros volvieron a ser Los Teros y respondieron varias preguntas complicadas: derrota 31-19 ante Escocia jugando de igual a igual

En la tarde del Charrúa y ante 11 mil personas, Los Teros volvieron a ser Los Teros. No lo habían sido contra Los Pumas, una semana antes en Punta del Este, cuando no habían tenido tackle, defensa, piernas, obtención, pero sobre todo, actitud.

Fue derrota 31-19, la diferencia más chica de la historia ante un Tier 1, y un cierre de ventana que, aunque no despeja algunas de las interrogantes de fondo (la renovación en los backs, fundamentalmente), sí vuelve la brújula hacia una situación positiva.

Los Teros tuvieron 10 minutos negros, entre los 12’ y los 22’, que parecían una repetición del test ante Los Pumas: 3 tries recibidos, fallos de tackles en el centro de la cancha, una amarilla a Arbelo por repetición de penales, lines perdidos (otra vez, el mayor problema) y penales regalados, incluso uno que era a favor y se terminó dando vuelta por tackle tardío. En ese rato Escocia hizo tres tries: uno desde el line y maul, otro en un juego corto tras un penal y tras un quiebre por el centro de la cancha, y finalmente uno por afuera desde un line out escocés en mitad de cancha.