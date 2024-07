Oportunidad de aprender de los errores: Los Teros cierran su ventana con un exigente duelo ante Escocia

En la tercera línea entra Lucas Bianchi por Santiago Civetta y Carlos Deus por Manuel Diana.

La otra ausencia destacada es la de Santiago Arata, la mayor figura de Los Teros. El medioscrum del Castres francés sufrió un esguince de tobillo a los 20 minutos del partido ante Francia y ya no se pudo recuperar para los siguiente encuentros.

Despedida de un histórico de Los Teros

El partido, además, será el último para Diego Magno, el jugador con más caps en la historia de Los Teros (107). El surgido en Montevideo Cricket seguirá jugando al rugby profesional, pero cierra de esta manera su etapa en Los Teros, luego de quedarse afuera del plantel en el Mundial de Francia 2023.

Declaraciones previas a Los Teros-Escocia

Gregor Towsend, DT de Escocia

“Ha sido muy beneficiosa esta gira. Vimos más jugadores jugando por Escocia, jugando cuatro partidos en lugar de dos. Eso es buenisimo. Recorrimos cuatro ciudades hermosas. Es fantástico para el juego, nos da desafíos diferentes que no tenemos cuando jugamos contra los mismos de siempre. Nos tenemos que adaptar a ser nosotros los favoritos. El mayor beneficio fue trabajar con este equipo cuatro semanas seguidas, lo que nos permitió dar muchas oportunidades. Esperamos que haya sido igual de beneficioso para los rivales. Cuánto más lo haga el resto resto de los países del Seis Naciones cuanto más juguemos contra equipos que no tienen esa competencia, será muy bueno para todos”.

Manuel Leindekar

“Es un gran orgullo representar a este equipo. Hoy me toca como capitán, mi rol dentro de la cancha ha sido siempre aportar desde el juego y el liderazgo, siempre trato de aportar la experiencia que me da el jugar afuera”.

“Andrés me dio el apoyo, y me dijo que le diera para adelante, que sea quien soy siempre pero esta vez con un liderazgo diferente”.

“Tratamos de hacer una rápida autocrítica del partido con Argentina, la verdad no había tiempo más que para levantarse, pasan rápido los días y hay que estar muy bien de cabeza para enfrentar a Escocia. Habíamos hecho un buen partido con Francia, hablamos que no somos lo que mostramos con Argentina, tampoco somos la mejor selección del mundo”.

“Creo que es una mezcla de los dos. En lo físico fue duro y en lo ánimo fueron muchos puntos muy rápido y no supimos soluciones dentro de la cancha. Fue todo junto, de las derrotas más duras en una cancha, más con la expectativa que teníamos, pero la evaluación hay que hacerla después, hoy hay que pensar en Escocia”.

“Cada pelota que perdimos nos costó muy caro. Cambiamos la estrategia, pusimos mucho más foco en tener pelotas en la opción más simple, no complicarlo, tenemos que tenerla para defender con nuestro ataque”.

“Seguramente desde afuera se veía más claro, pero nosotros pensábamos que las opciones estaban. No fue siempre lo mismo, en algunos lines se falló por algo y en otros por otra cosa. Pero nos tuvimos fe para seguir, a veces sale y a veces cuesta caro. Pero ahora tenemos que pensar en Escocia”.

Rodolfo Ambrosio

“Tuvimos un partido, contra Francia, donde los chicos se expresaron y estuvieron mucho más cerca de lo que son. Contra Argentina tuvimos un fin de semana negro”.

“La obtención fue muy negativa, tiramos 16 lines y obtuvimos dos. No tuvimos la pelota, en el scrum tuvimos muchos penales en contra. Hubo desesperación, entraron dos o tres veces y después valía todo. Hay diferencia, tenemos que saberlo para poder trabajarlo”.

“Para mi fue totalmente anímico. Creo que hubo un nivel de frustración muy grande por perder los line y los scrums, ahí empezaron las dudas. Pero hay que aceptar estas cosas, el deporte es así”.

“Lo hablamos toda la semana, nos regalaron una posición ellos y queríamos tirar donde queríamos nosotros y no donde se podía, pero tenemos que borrar eso y trabajar desde lo positivo”.

“Pumas tuvo el 90’% de las pelotas, y con eso te hacen heridas enormes tenemos que compartir la posesión, si tenemos 50-50 la pelearemos, no quiere decir que ganemos pero era un partido peleado”.

“En el primer tiempo Chile hizo una buena defensa, pero cuando se empezaron a cansar los soldados vino el malón de Escocia, al no tener la pelota se dio un segundo tiempo que no fue agradable para Chile”.

“El sistema da oportunidad que todos tenga la pelota se diviertan pero tenemos que tener foco en la obtención. Para jugar de esa manera hay que tenerla”.

“Aca hay un equipo en París con el Seven, el M20 estuvo en Escocia. Cada uno en su lugar estaba cómodo porque no había otro. Si acá teníamos 60 jugadores y se jugaban el puesto era diferente. Es natural. La comodidad no siempre resuelve el camino. Hay que sumar más gente al sistema, más jugadores seleccionables, que pueda solucionar eso”.