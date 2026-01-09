Se pusieron a la venta las entradas para el partido Peñarol vs River Plate argentino del 17 de enero; mirá los precios y dónde se pueden adquirir

Uno de los puntos fuertes de la Serie Río de la Plata que jugarán equipos uruguayos, argentinos, paraguayos, chilenos y peruanos, será, sin dudas, el que protagonizarán Peñarol ante River Plate de Argentina.

El citado encuentro se jugará el sábado 17 de enero a la hora 22.15 en el Estadio Domingo Burgueño de la ciudad de Maldonado, que promete estar lleno.

Previo a ello, el equipo de Marcelo Gallardo jugará este domingo 11 contra Millonarios de Colombia por un amistoso internacional y en el Gran Parque Central desde las 21.

Peñarol, por su parte, jugará este lunes contra Central Español por la Copa de la Liga AUF lo que será su primer compromiso del año y se disputará en el Estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas, en Lavalleja, desde la hora 21.30 y con un equipo totalmente alternativo, teniendo en cuenta que recién comenzó la pretemporada el pasado martes 6.

Se venden entradas para Peñarol vs River Plate

Peñarol anunció este viernes que ya se pusieron a la venta las entradas para el partido contra River Plate argentino que se disputa en ocho días.

Los precios son los siguientes: Tribuna Roberto Sosa: generales $ 600 y socios aurinegros $ 300

Tribuna Campeones del Este: $ 2.000 y $ 1.400.

Tribuna Dagoberto Fontes: $ 2.500 solo para público en general.

Los parciales de River Plate abonarán $ 2.500 en la Tribuna Dagoberto Fontes, $ 2.000 en la Campeones del Este y $ 600 en la Tribuna Julio César Abbadie.

Estos son las puertas por las que deberán acceder los hinchas de Peñarol en dichas tribunas: Tribuna Roberto Sosa puerta C, Tribuna Campeones del Este puerta D y Tribuna Dagoberto Fontes, puerta A. En tanto, los argentinos ingresarán por la puerta F a la Tribuna Julio César Abbadie, por la E a la Tribuna Campeones del Este y por la H a la Dagoberto Fontes.

Los menores hasta 10 años ingresarán gratis.

Las entradas pueden adquirirse en Tickantel.