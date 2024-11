Diego Forlán opinó sobre el cruce de Luis Suárez con Marcelo Bielsa y destacó que "las instituciones están por encima de cualquier persona"

Sin embargo, el Balón de Oro en Sudáfrica 2010 valoró que el cruce parece no haber dejado “rupturas” en el grupo.

“Lo más importante hoy en día, por suerte, por lo que tengo entendido, es que tanto el cuerpo técnico, en este caso Marcelo Bielsa, como también los jugadores, están unidos y no hubo una ruptura, que pudo haber habido”.

Luego, se refirió a los dichos de Luis Suárez. “Las instituciones, y en este caso una Asociación como es la AUF, tiene que estar por encima de cualquier nombre. Entonces, Luis habrá tenido las razones que tuvo para declarar, lo que él vivió, lo que sintió y lo que no le gustó”, indicó.

20241015 Marcelo Bielsa, Eliminatorias, Selección de Uruguay. Foto Leonardo Carreño (3).jpeg Foto: Leonardo Carreño

“El entrenador tiene su manera, cada uno lo conoce. Yo no sé y al no estar no me gusta opinar porque no sabes bien la realidad de cómo se dieron las cosas. Pero es así. Vos hablas con los que lo han tenido, los chilenos o los argentinos, y tiene sus formas, te gustara o no te gustara, pero el tipo se maneja de esa manera. Y cuando lo contrataron, lo contrataron sabiendo que se maneja de esa manera”, agregó.

“Son roles, los lugares de cada uno, y lamentablemente depende en el lugar que estés cada uno tiene que aceptar a su manera y saber que hay gente que tiene sus maneras y formas”.

Por último, Forlán reiteró: “Están primeros las instituciones por encima de cualquier nombre y cualquier persona”.