El caño contra Valencia y el gol a Argentina: Germán Barbas, de Peñarol, la rompió en L'Alcudia

"Hubo mucha rotación por las cargas, con muchos partidos en pocos días. Fue duro el pasto sintético por el calor y los cayos en la planta de los pies, pero nos amoldamos muy bien", comentó.

"Pude demostrar lo que es pisar la pelota, me gusta mucho ese juego", dijo.

El jugador subió a su cuenta de X una jugada donde disputó una pelota con un jugador de Valencia, en semifinales, lo mandó a la lona y luego tiró un caño de novela. Tiene una técnica espectacular.

Sobre la final contra Argentina expresó: "Fue un partido muy trabajado, el Chaucha, el Kevin (Martínez, golero de Danubio) nos salvó las papas en varias chances y lo supimos aprovechar cuando lo tuvimos nosotros. Siempre está el sueño de vestir la camiseta de Uruguay, jugar una final y hacerle todavía un gol a Argentina".

Sobre sus compañeros comentó: "Son dos o tres años más grandes que yo, soy (generación) 2017, tengo 16 años, me quedaría este Sudamericano y el otro. Acá todos me dicen 'menor'", dijo el volante.

"Con el roce de Primera 8en Peñarol) gané un poco de confianza, no siento diferencias físicas, tampoco técnicamente. Soy un jugador que me gusta demostrar y divertirme jugando", agregó.

Este fue su gol en la final con Argentina:

¡En una final los goles se celebran a lo grande! ¡Patadón al banderín de corner!



¡@Uruguay ya manda en la final del @Cotif!



— GOL PLAY (@Gol) July 30, 2024

"Estuvo muy duro el partido de ayer con los argentinos, con muchos golpes, pero quedó todo adentro de la cancha".

Sobre el clásico que Peñarol jugará con Nacional este domingo a la hora 15.00 por la final del Torneo Intermedio, Barbas manifestó: "Siempre está la ilusión y el sueño de estar en el clásico, pero nadie me habló de Peñarol".

"Miro mucho a Fede por dónde salió, es uruguayo y lo que aspiro que es jugar en Europa, miro mucho a Federico Valverde. No tuve la suerte de conocerlo. Desde chico, con 10 años, me decían Pajarito por él. En la interna de Peñarol no, pero gente conocida me dice así. En Peñarol me dicen 'Pendejo'", expresó.

"Hice baby fútbol en Náutico, tuve a Lea (Leandro Ortiz), el técnico de selección de fútbol playa y a Tabaré Alonso", dijo.

Alonso lleva 20 años trabajando en formativas de Nacional y actualmente dirige a la sub 16. Consultado si le ofreció jugar en Nacional, Barbas respondió: "Yo soy de Peñarol".

La delegación de Uruguay vuelve este jueves desde España.