El enorme elogio de Marcelo Bielsa para Nahitan Nández y el hallazgo en Guillermo Varela de su ansiada búsqueda de dos jugadores por puesto

"Brasil fue superior a nosotros, es innegable, pero rescato algunos momento del partido; en el primer tiempo tuvimos algunos momentos de contraataque y otros de ataque fijo, cerca del arco de ellos, que fueron momentos positivos", agregó.

El balance de 2024 de Marcelo Bielsa

Consultado por el balance del 2024, Bielsa dijo: "Los números no son los que podríamos haber esperado, pero hay atenuantes. El partido con Paraguay y el de Ecuador fueron dos partidos que de seis puntos obtuvimos dos; el partido con Ecuador si bien el segundo tiempo fue neutro, el primero fue muy favorable a nosotros. Empezamos a insinuar a volver a recobrar parte del estilo, corrimos mucho, pero no marcamos diferencias. Con Colombia fue muy muy importante el partido, lo merecimos ganar, por margen bajo, pero lo merecimos. Y el partido de hoy tiene su mérito".

El DT se explayó: "Los partidos con Paraguay y Venezuela deben ser observados por la ausencia de 15 jugadores que habitualmente son convocados, eso fue armar prácticamente un equipo nuevo. Con la selección, armar un equipo lleva tiempo y armar uno nuevo es mucho más difícil. Los números dicen una realidad que fue un poco mejor. Interpretar los números son sensaciones bajas. Interpretar cada partido en particular modera un poco eso. Con Venezuela jugamos mal, el segundo tiempo con Perú también mal, con Paraguay fue un partido plano. El primer tiempo con Ecuador y el partido de Colombia y el de hoy moderan un poco las sensaciones; por supuesto que no es lo mismo que hicimos antes de estas seis fechas que fue muy bueno".

Consultado por la frase que manifestó tras la derrota 1-0 ante Perú, en la que Bielsa dijo que su autoridad se vio "seriamente afectada" y sobre si pensó en algún momento renunciar al cargo, respondió primero sobre ese último punto: "Una pregunta como la que usted me hace no se la contestaría a usted. Si fuera en un sentido o en el otro me manejaría informando donde lo tengo que hacer y no es el caso. Los entrenadores no dicen 'voy a continuar', continúan. Si toman una decisión que responde exclusivamente a su iniciativa, la informan. Me pide que dé una repuesta de situaciones hipotéticas y ya es muy difícil hablar de la realidad, mucho más de situaciones hipotéticas".

Después repasó aquella frase del menoscabo de su autoridad, pero sin realizar nuevos aportes: "Imagínese cómo voy a ignorar yo que sucedieron cosas que afectan mi autoridad, seriamente la afectaron, pero es un tema que ya contesté. Los episodios a que hace referencia afectaron mi autoridad, sería necio que dijera lo contrario. Cualquier entrenador que pase por lo que pasé, vería seriamente comprometida su autoridad".

Bielsa aludió la convivencia con el plantel durante la Copa América de 2024. Los problemas saltaron a la luz cuando Luis Suárez realizó explosivas declaraciones contra el entrenador argentino, luego de retirarse de la selección tras el 0-0 con Paraguay por Eliminatorias.

"Uruguay tiene dos jugadores por puesto"

Consultado nuevamente sobre qué aspectos positivos ve del equipo tras el año que se cierra respondió: "Hay buena organización defensiva. También hay una cosa que es la única parte que pueda ofrecerle contenido a la pregunta, porque me cuesta generar conclusiones mirando un período de tantos partidos con altibajos y situaciones distintas: creo que Uruguay tiene dos jugadores por puesto".

El gran elogio de Marcelo Bielsa a Nahitan Nández: "Le puedo comentar que la actuación de Nández con Colombia enfrentando a Luis Díaz es el mejor rendimiento individual que vi de un jugador de Uruguay en este período, fue soberbio. El de Guillermo Varela hoy enfrentado contra Vinicius Jr, Raphinha, Gabriel Martinelli, el lateral (Abner), es una versión en un puesto donde inicialmente teníamos dificultades y ahora aparece eso. En izquierda tenemos a (Matías) Viña, (Marcelo) Saracchi y (Joaquín) Piquerez que son jugadores importantes", manifestó.

En este caso no aludió a Lucas Olaza, titular ante Venezuela.

"Lo de (Mathías) Olivera contra Colombia fue soberbio y lo de hoy también. Ugarte, Valverde, De La Cruz, Bentacur, el ingreso de hoy de (Rodrigo) Aguirre que no fue descollante pero tuvo matices, lo que hizo con Colombia también, pareciera que es un jugador que pude tener un rol significativo. Pellistri, (Brian) Rodríguez, (Cristian) Olivera y (Maximliano) Araújo son nuestros extremos, hay dos wines que usamos con más frecuencia. Pero hay dos jugadores por puesto y en algunos más que dos. Está Santi Bueno que es un jugador importante, Federico Viñas es un gran centro forward. De a poco Uruguay puede pensar que no se va alterar especialmente el rendimiento si faltan jugadores habituales".

El gran elogio de Bielsa a Brasil

"Le voy a decir lo que pienso: este equipo de Brasil va a terminar siendo un equipo bárbaro, un gran equipo", le dijo Bielsa al único periodista brasileño que le preguntó en conferencia.

"En la misma línea de pensamiento que utilizo para evaluar a Uruguay veo que cuando Brasil tenga a los dos mejores (jugadores por puesto) que tiene en ese universo enorme de futbolistas, cuando tenga en estado de forma a esos 22 jugadores, no me cabe duda que por diferencia va a ser uno de los mejores del mundo. Pocos tienen tantos jugadores desequilibrantes, laterales, delanteros, volantes de ataque", manifestó.

"Veía el comienzo del partido con un juego de ataque indescifrable, constantes intercambios de posiciones, movilidad, desequilibro, sorpresa. Por eso digo, tan mal no estuvimos, frente a esos 20 minutos tan lindos de ver, extraordinariamente creativos y solo recibimos dos opciones de gol y una de ellas fue un córner. Me tocó analizar el partido que jugamos en Montevideo, el de la Copa América y estoy convencido que tienen 25 jugadores que cuando armonicen y los desarrolle un entrenador en particular van a ser de los mejores del mundo", agregó.

"El estilo histórico de los equipos no existe más. El fútbol actual es dinámica y esa dinámica es imposible que no suceda porque mientras hay energía, son muy dinámicos y cuando se juega de ese modo ganan los que tengan individualidades donde la rapidez no logra deformar la capacidad creativa de los jugadores. Raphinha, al que yo dirigí, hoy es una versión buenísima, veía cómo funcionaban y eran ilocalizables los jugadores para nuestra estructura defensiva, súper pensada y organizada y a pesar de eso, esos 20 minutos fueron muy lindos de ver, pese a que no crearon acciones; a mi me tocó más sufrirlo que disfrutarlo", concluyó Bielsa.