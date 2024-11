"El Gabigol de Piedras Blancas": la divertida reacción de Rodrigo Aguirre por sus apodos y la "emoción" cuando Marcelo Bielsa lo citó a la selección de Uruguay; mirá los videos

El delantero de América de México dijo que se emocionó desde que su nombre comenzó a estar vinculado a la selección, incluso cuando no era convocado oficialmente pero estaba reservado.

“Me emocionaba todo el tiempo. Más allá de haber quedado afuera en las anteriores, me emocionaba y me ilusionaba mucho el estar , sentir que estaba cerca de cumplirlo”, dijo a AUF TV.

Los apodos de Rodrigo Aguirre

El delantero también fue consultado por los apodos que le han puesto en las redes sociales de la selección de Uruguay.

“El Gabigol de Piedras Blancas vi por ahí”, señaló, entre risas, sobre su comparación con el delantero de Flamengo.

Rodrigo Aguirre y sus apodos Rodrigo Aguirre y sus apodos AUF TV

“Ya me lo decían antes mis compañeros de México y mis amigos me lo mandaron también, me cago de risa”, comentó.

Además, contó cuál es su apodo en América: “En México me dicen el búfalo”.