Eliminatorias: el nuevo capitán que eligió Marcelo Bielsa para el partido de la selección de Uruguay ante Ecuador

En ese compromiso del pasado viernes en Lima, el capitán celeste fue Federico Valverde.

El volante de Real Madrid no tuvo un buen desempeño, como tampoco el resto del equipo.

20240625 SPO - SOC - URUGUAY - V - PANAMA - CONMEBOL - COPA - AMERICA - USA - 2024 MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 23: Jose Maria Gimenez of Uruguay looks on during the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between Uruguay and Panama at Hard Rock Stadium

José María Giménez

Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP