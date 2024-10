"Hubo cosas realmente fuertes": lo que dijo Carlos Nicola sobre el "destrato" de Marcelo Bielsa a un futbolista de Nacional

Nicola, quien ha destacado que Bielsa nunca lo trató mal en el día a día en el Complejo Celeste, fue consultado específicamente por si en el Preolímpico hubo un destrato con el lateral de Nacional Fredy Martínez.

-lcm6089-jpg..webp Fredy Martínez Foto: Leonardo Carreño.

“Específicamente lo de Fredy no lo vi, sí me comentaron cosas, no lo vi”, señaló. “Te diría que no me llamaría la atención si lo hubo porque sí vi destrato hacia otros jugadores. Entonces, si ves que lo hace con uno, es posible que sea con varios”, señaló.

En dicho programa le mencionaron que el entrenador le habría dicho al lateral: “No sé para qué te traje”.

Al respecto, Nicola dijo: “Yo no lo escuché, no te lo puede confirmar, tampoco te lo puedo negar ni decirte no pasó”.

Ante la consulta si los futbolistas del plantel juvenil sub 23 habían quedado hundidos anímicamente en ese torneo por los cruces con el entrenador, señaló que “hubo jugadores que lo sintieron”.

000-34gn4er-jpg..webp El equipo de Uruguay que debutó en el preolímpicos de Venezuela Juan Carlos Hernandez / AFP

“Sé que hubo jugadores que después que salieron les costó retomar o volver a una normalidad”, expresó.

“Realmente, no te voy a decir específicamente qué fue lo que se dijo, pero fueron cosas que yo personalmente nunca las había visto. Como formador, no me alineo con esas cosas y una de las cosas que trataba de hacer es decir esta no es la forma. Los jugadores vienen y te dice, ‘bo, está pasando esto…’ No está bien. No naturalicemos cosas que están mal”.

“Tengo 12 años trabajando en juveniles y 15 en la educación y hubo cosas que vi que fueron realmente fuertes”, comentó el entrenador.

Sobre cómo era su forma de trabajo con el entrenador, Nicola señaló: “Bielsa me dio mucha libertad, yo manejaba los arqueros y muchas veces me dijo que tomara las decisiones yo”.

Gustavo-Ferreyra-DB_10.webp Carlos Nicola se desvinculó de la selección de Uruguay a cargo de Marcelo Bielsa y Audef emitió un comunicado Diego Battiste

También dijo que el DT lo consultaba y que siguió sus “recomendaciones”, y que algunas veces le dijo “usted tiene razón”.

“Nadie estaba exento de críticas”, agregó Nicola. “Lo que sí que cuando lo veía venir con cara enojada y echando humo trataba de que no llegara la oleada a la zona nuestra”.

Ante la pregunta de si cree que puede haber un acercamiento entre Bielsa, los jugadores y los funcionarios del Complejo Celeste, el entrenador de arqueros dijo no saberlo. “Si me preguntas si soy optimista, te digo que no, Pero capaz que el fútbol te sigue dando sorpresas”.