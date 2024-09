La autocrítica de Marcelo Bielsa por el rendimiento de la selección de Uruguay ante Paraguay, y lo que dijo del adiós de Luis Suárez

A la hora de hablar de la despedida de Luis Suárez de la selección nacional, Bielsa dijo: "Es una decisión personal totalmente entendible y yo no puedo hacer ninguna valoración, sí un gran reconocimiento para un crack y un jugador que va a quedar impreso en la historia del fútbol y muchísimo más en el fútbol uruguayo que es el país al que pertenece Luis".

A su vez, le preguntaron si toda la movida previa que hubo en la semana con la despedida de Suárez, podría haber repercutido en el rendimiento del seleccionado.

"No creo que el hecho de que Luis se haya despedido, haya influido negativamente en el equipo. No creo que haya sido así", indicó.

Bielsa fue bastante autocrítico con el rendimiento de Uruguay y lo que él debió haber hecho, como al principio de la conferencia.

20240906 Marcelo Bielsa Uruguay Paraguay Eliminatorias. Foto: Leonardo Carreño Marcelo Bielsa Foto: Leonardo Carreño

Entonces prosiguió: "Nos faltó final de ataque. La pelota por los costados creció, hubo desbordes, envíos y centros al área, pero nos faltaron esas acciones que son el lugar del campo en el que pudimos generar diferencias, culminaran con centros conectados, no solo con centros peligrosos. Sufrimos algunas situaciones de gol evitables. Me refiero a que algunas pérdidas en el comienzo del juego facilitaron que ellos generaran peligro sin que dispusieran del manejo de la pelota. En ese sentido, hubiera sido más lógico que hubiéramos generado más peligro del que generamos".

Venezuela y la altura de La Paz

También habló de Venezuela, el próximo rival y de la altura de La Paz, ya que perdió por goleada, 4-0 ante los bolivianos este jueves. Bielsa fue consultado sobre si el desgaste físico de los jugadores de la vinotinto, puede jugarles en contra ante Uruguay.

"No sé si desgaste físico, porque todos sabemos que en la altura se corre mucho menos que en el llano, las dificultades para encontrar energías, hace que los equipos corran menos. No sabría decirle qué efectos puede tener en el rendimiento que tendrá Venezuela el próximo martes. Tuvieron un traslado largo como el que vamos a tener nosotros, jugaron en la altura, lo que siempre deforma el resultado. No es lo mismo cuando se juega con la desventaja de la altura, no siempre refleja las diferencias entre los dos equipos", sostuvo el DT de los celestes.

En otro orden, prefirió no hablar de las suspensiones que tuvieron los futbolistas uruguayos en los últimos días y que no pudieron jugar ante Paraguay, tras lo sucedido luego del compromiso ante Colombia por la Copa América 2024.

"Ya me referí de manera extensa y suficiente cuando tuve que expresarme. Hay jugadores que juegan con regularidad con los que no vamos a contar, pero como decía antes, después de un año de trabajo, es obligación para mí generar alternativas que permitan competir en igualdad de condiciones, sin contar con los futbolistas que nos faltan", expresó.

Bielsa añadió: "Tuvimos jugadores con una gran capacidad de la recuperación de la pelota, y eso fue lo que el público más celebró. Paraguay jugaba con balones largos y juego aéreo, disputas. Lo que sí cometimos algunos errores durante la circulación de la pelota en nuestro campo para llevarla por bajo al campo rival y eso repercutió que el rival tuviera chances. Al equipo le faltó profundidad. Conseguimos agilidad y verticalidad en el juego por los costados, pero los centros no fueron conectados".