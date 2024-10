Marcelo Bielsa sobre los cambios que no realiza en el ataque: "El momento del equipo no es sencillo"

"El momento del equipo no es sencillo y los jugadores jóvenes (en el partido contra Perú, rescaté la actuación de Bueno y de Fonseca como uno de los pocos aspectos positivos que nos dejó el encuentro). También Varela tuvo un aporte para considerar. Hoy, cuando salieron (Mathías) Olivera y Ugarte, el funcionamiento defensivo del equipo se resintió y nos costó retomar la fisonomía que, aún sin jugar bien en el segundo tiempo, mantuvimos. En este tipo de situaciones, darle minutos a jugadores jóvenes con pocos antecedentes en la selección de Uruguay, no sé si ayuda al equipo y si los ayuda a ellos. Hay veces que la inestabilidad es mejor que la toleren los futbolistas acostumbrados a este tipo de experiencia", dijo el DT celeste.

Posteriormente habló con nombres y apellidos de los jugadores que él mismo elige. Es decir, elige a futbolistas jóvenes, pero finalmente no los pone.

20241015 Uruguay Ecuador, Eliminatorias, Foto Leonardo Carreño (1).jpeg Foto: Leonardo Carreño

"Abaldo como extremo derecho, Facundo (Torres) como extremo izquierdo, Luciano Rodríguez como centroatacante y De la Cruz como volante ofensivo, eran lo que teníamos ante Ecuador para atacar. Si valora lo que digo, verá que Abaldo, Facundo, Luciano, son jugadores que tienen escasos minutos en selección mayor y en Eliminatorias. De la Cruz tiene experiencia. Haber hecho sustituciones desde mi punto de vista otorgándole minutos a jugadores jóvenes, reclamándole soluciones que los que jugaban no podían dar, exige que yo esté convencido, de no transmitir la responsabilidad a estos chicos. Actué, como tengo que actuar. Algo habrá que valorar de la aparición de jugadores nuevos. Si entiendo que Abaldo y Pellistri, que Araújo y Facu Torres, que Luciano y Darwin en comparación, una cosa es que no tengamos fuerza ofensiva y otra que le transmita expectativa a jugadores que hay que cuidarlos. Porque una cosa es el proceso que se llevó con Brian Rodríguez -quien fue ganando minutos- que se convirtió en una alternativa válida para Pellistri y para Araújo, y otra es exigirle a Luciano que resuelva la falta de gol del equipo. 'Si ingresan y no resuelven se los expone entre comillas y si no ingresan, ¿para qué están?'. Eso es lo que ustedes dicen y lo entiendo".

Y añadió: "La conclusión que debe quedar como definitiva es que Uruguay tiene mejores jugadores que los rivales a los que no les pudimos ganar. Y cuando esto sucede, siempre hay que observar al que maneja ese material y no logra imponerlo".

El rendimiento de la selección de Uruguay ante Ecuador

"No es porque hayamos cambiado ninguna idea, ni porque no lo intentemos, pero en estos últimos dos partidos se reflejaron malos momentos ante Perú y en el segundo tiempo de hoy. En el primer tiempo se vieron muchas cosas delas que perseguimos, sin el brillo ni la contundencia anteriores. En el segundo, defendimos bien pero no creamos peligro y el partido se cerró con la pelota más en poder de ellos", sostuvo acerca del partido ante Ecuador.

Y añadió: "Insisto que, en estos dos partidos, con Perú se vio una versión opaca de nuestro juego. En el primer tiempo de hoy creamos siete situaciones de gol. Eso es bastante, mucho más en el fútbol actual. Pero en el segundo tiempo no pudimos prolongar esa sensación de peligro. Dominamos, me refiero a que no fuimos superados, salvo los últimos 15 minutos. La valoración general del partido es que merecimos establecer diferencias, pero también considero que, en rachas adversas, este tipo de partidos a veces hasta se pierde. No es un consuelo, es una apreciación".