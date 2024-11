El delantero sorpresa de Marcelo Bielsa para los partidos de Uruguay frente a Colombia y Brasil por Eliminatorias

La participación de Aguirre en las selecciones uruguayas

Si bien no ha jugado en la mayor, Aguirre tiene mucha participación en las selecciones juveniles. Compitió en la Sub 17, Sub 20 y Sub 23.

En Sub 17 jugó en el Sudamericano de Ecuador 2011 y la Copa del Mundo de México del mismo año.

En la selección olímpica, disputó un amistoso en 2012 contra Egipto, dirigido por Óscar Tabárez.

En la Sub 20, mientras tanto, compitió en el Sudamericano de Argentina 2013. Suma 34 partidos y 4 goles.

Aguirre se formó en Liverpool y debutó en Primera división en 2011. En 2014 fue transferido al Udinese, y jugó en Empoli y Perugia. Tuvo un pasaje por el Lugano de Suiza en 2016, antes de regresar a Uruguay para jugar en Nacional. Luego prosiguió en Botafogo, Liga de Quito y desde 2021 es uno de los delanteros más importantes del fútbol mexicano: defendió a Necaxa, Monterrey y ahora al América.

Los 9 del ciclo Marcelo Bielsa

El delantero centro de mejor rendimiento durante el ciclo de Marcelo Bielsa en la selección es Darwin Núñez, goleador del equipo en las Eliminatorias con 5 goles, pero que tiene una sanción pendiente del TAS, para después de la presente ventana de Eliminatorias.

20241015 Darwin Núñez Uruguay Ecuador Eliminatorias Foto Leonardo Carreño (6).jpeg Darwin Núñez Foto: Leonardo Carreño

Debido a que Luis Suárez renunció a la selección, cuando no juega Núñez, el 9 que prefiere el técnico es Cristian Olivera, pero no ha tenido buenos rendimientos.

Para las últimas dos fechas fue convocado por primera vez Miguel Merentiel, de Boca Juniors, quien actuó 45 minutos contra Venezuela.

Al principio del ciclo, Matías Arezo y Thiago Borbas actuaron en los primeros dos amistoso, pero no fueron llamados nuevamente.

Tampoco lo fue Maximiliano Gómez, quien sumó 18 minutos contra Chile en la primera fecha de las actuales Eliminatorias.

Asimismo, Federico Viñas sufrió una grave lesión cuando empezó a entrenar en la preselección para la última Copa América.