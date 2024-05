Matías Vecino habló por primera vez tras su retiro de la selección de Uruguay que dirige Marcelo Bielsa

000-32bt4pf-jpg..webp Vecino celebra en la victoria ante México Patrick T. Fallon / AFP

¿Cuándo comenzó a procesar la salida de la selección? “Después del Mundial de Qatar empecé a pensar que iba a comenzar un ciclo nuevo. Que era momento de dejar paso a las generaciones que venían atrás. En ese momento, producto de la frustración, no quise tomar una decisión apurado. Dejé que pasara un tiempo. Después vino Marcelo (Bielsa), quien siempre me hizo sentir parte, pero me di cuenta que ya había dado lo mejor de mí. Que había empezado un ciclo nuevo y que hay grandes jugadores. Por esa razón, después del partido con País Vasco se lo comuniqué primero a la AUF, a la que le hice saber que había decido terminar mi ciclo en la selección, feliz y orgulloso por el camino recorrido”.

El sueño de vestir la camiseta de la selección de Uruguay

El actual volante de Lazio se refirió a su debut, en un partido por Eliminatorias ante Brasil, el 26 de marzo de 2016.

“Vestir la camiseta de Uruguay fue soñado. Lo único que faltó ese día fue la victoria. Recuerdo que venía de una lesión, cuando dieron la reserva. Apenas me lesiono, jugábamos Fiorentina y Roma, tomo el teléfono y tenía una llamada de (Mario) Rebollo (asistente técnico de Tabárez). Era la primera vez que me llamaban y dije: ‘No lo puedo creer’. Y en esa primera vez pensaba que iba a completar el plantel, no me imaginaba de titular, y a los dos días el Maestro (Tabárez) dio el equipo y estaba”.

Consultado acerca de si también está procesando la posibilidad de poner final a su carrera como futbolista respondió que no, que la decisión de retirarse de la selección “no va de la mano con mi actividad en clubes”.

Y subrayó: “Estar en la selección requiere una energía grande y estar al 1.000%”.

Cuál es el proyecto de vida de Matías Vecino

El volante de Lazio explicó que tenía pensado volver a Uruguay, pero la vida de sus hijos lo hace mantenerse en Italia.

“Mi plan para vivir es volver a Uruguay. Hoy no sé, porque mis hijos crecen, se hacen grandes y tiene sus amigos acá. Por ahora mi idea es seguir en Italia, porque nos sentimos como en casa. Y por el momento no miro más allá del contrato con Lazio”.