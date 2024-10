"Pudrió el ambiente de la selección": la dura crítica a Luis Suárez del youtuber partidario de Peñarol Freddy García

“Para mí Suárez (fue) totalmente desubicado, egoísta, pudrió el ambiente de la selección haciendo una denuncia donde no correspondía. Cuando estaba adentro, estaba callado la boca. Espero a salir parta hablar . Pudo haber hablado antes o en otro lado”, dijo a Fútbol a sol y sombra de Fipo TV.

“En mi humilde opinión, para mí estuvo desubicado”, señaló.

También cuestionó que Suárez haya involucrado a otros integrantes del plantel.

“Es muy duelo personal lo que él tiene e involucra al resto”, señaló. “Habló de que no lo dejaban jugar al truco, no lo dejaban mirar televisión… “Si a mí me maltratan, por qué te tengo que involucrar a vos. Qué sé yo si vos queres denunciar”.

Además, consideró que por sus declaraciones el clima en el combinado quedó afectado para los partidos de Eliminatorias. “Dejó un lindo ambiente para jugar ahora contra Perú”, dijo, irónicamente.

Días atrás, Suárez brindó una entrevista al programa 'De Fútbol Se Habla Así' de DSports, en la que acusó a Bielsa de malos modos con jugadores de la plantilla.

Remarcó que hubo futbolistas que le pidieron al argentino "que por lo menos les dijera buen día", apuntó que no debería sorprender si más futbolistas renuncian a jugar con Uruguay y aseguró que hay trabajadores vinculados a la selección como los utilleros o los fisioterapeutas que no pueden disfrutar de su labor.

También, indicó que antes de la Copa América habló entre cinco y seis minutos con Bielsa sobre determinados temas y que el seleccionador se limitó a responderle: "Muchas gracias, Luis".

Finalmente, contó que un día en Nueva York el director técnico pidió que no pararan a saludar a los aficionados que los esperaban y que él como capitán del equipo le dijo que los jugadores debían hacerlo y lo llevaron a cabo.