Alexander Zverev recibió una propuesta matrimonial de un aficionado en pleno Abierto de Australia; mirá el video

Alexander Zverev , a quien todos conocen como Sascha, debutó este domingo en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año y lo hizo con una victoria, aunque lo más llamativo no fue eso, sino lo que ocurrió luego de su triunfo para pasar a la siguiente fase.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El tenista alemán tuvo que reponerse después de perder el primer set ante el canadiense Gabriel Diallo para avanzar a la segunda ronda del certamen .

Zverev accedió a la siguiente fase de Australia después del triunfo por 6-7 (1), 6-1, 6-4, 6-2 en el Rod Laver Arena. un triunfo que le permite dar el primer paso con éxito por décimo año consecutivo, en busca de frenar la hegemonía del italiano Jannik Sinner y el número 1 mundial, el español Carlos Alcaraz , quienes se han repartido los últimos ocho títulos de Grand Slam.

Alexander Zverev, tras el primer triunfo en este Abierto de Australia, recibió una propuesta de matrimonio de un hombre desde la tribuna de la cancha principal, la Rod Laver.

ESPAÑA Federico Valverde fue uno de los tres jugadores de Real Madrid más abucheados por sus hinchas en el Bernabéu, pero recibió una distinción del presidente Florentino Pérez

PEÑAROL La decisión que tomó Washington Aguerre en Peñarol luego de que no le firmaran su contrato en el club

Un aficionado portaba un mensaje en un cartel en el que ponía “Casate conmigo, Sascha”, mientras era entrevistado por la exjugadora alemana Andrea Petkovic tras la victoria.

Zverev, quien fue finalista de este torneo el año pasado, pensó unos segundos. Luego sonrió y se dirigió al hombre, al que le preguntó desde la cancha: "¿Dónde está mi anillo, man? No soy tan barato“.

Esto generó no solo su sonrisa, sino las carcajadas de todo el estadio.