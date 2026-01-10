Dólar
Ni Sinner ni Alcaraz: un niño se robó el show en una exhibición en Corea del Sur de los dos mejores tenistas del mundo; mirá el video

Se vivió un momento muy particular en un encuentro entre los actuales números 1 y 2 del ranking ATP

10 de enero 2026 - 16:42hs

Como suele suceder en la mayoría de las exhibiciones de tenis, algún niño que está oficializando de alcanzapelotas o se encuentra en las primeras filas del estadio suele jugar un punto contra alguno de los tenistas que participan en el evento y en esta oportunidad en Corea del Sur, entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, no hubo excepción y ese chico se llevó todos los aplausos.

Aocho días del comienzo del Australian Open, los dos tenistas más importantes del mundo participaron en una exhibición en dicho país, en el que ambos dejaron grandes puntos, hicieron divertirse al público surcoreano y el español se terminó llevando la victoria por 7-5, 7-6 (6).

El duelo tuvo todos los ítems que se demanda en una exhibición. Hubo puntos solo de pelotas cortadas, de ángulo a ángulo, o de ver quién le pegaba más fuerte a la pelota. Todo ello mientras se producían algunos peloteos con buen ritmo entre los dos.

El niño que se robó las miradas

Como se expresó líneas arriba, un niño fue quien se llevó toda la atención en esta exhibición por su tenis.

En un momento del segundo set, Sinner decidió dejarle su raqueta a un niño coreano.

Sin embargo, lo que llamó la atención del público fue que este consiguió ganarle el punto a Alcaraz.

Con una gran derecha paralela, el niño demostró que tenía talento y dejó sin palabras también a los dos tenistas.

Si bien se trató de una exhibición, el punto ganador contó en el score y benefició al italiano, quien igualmente perdió el un tie break muy cerrado.

Jannik Sinner Carlos Alcaraz tenis Corea del Sur

