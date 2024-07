Triunfo de Orsi diluye posibilidad de plebiscito contra reforma de la seguridad social

La izquierda no tiene una postura única. El PIT-CNT fue el promotor del plebiscito y la juntada de firmas , acompañado por varios sectores del Frente Amplio y distintas organizaciones sociales. La central sindical presentó 430 mil firmas contra la el sistema de seguridad social (que implica modificar la Constitución) y sobrepasó el mínimo previsto de 276 mil (10% de los habilitados).

-lcm8286-jpg..webp recolección de firmas Foto: Leonardo Carreño.

Sin embargo, la Corte Electoral rechazó una buena parte y ahora se encuentra en una tarea de revisión. Igualmente, se estima que se superará sin inconvenientes la cantidad necesaria.

Pero esa no es la cuenta que define. Según la Constitución para que el plebiscito sea afirmativo y se derogue el sistema de seguridad social se requiere el voto de la mayoría absoluta (50% más uno) de los habilitados.

Eso quiere decir que deberá contar en octubre con al menos todos los votos del Frente Amplio. Y ahí pesa el resultado de las elecciones internas de este domingo y la posición que habían mostrado los dos precandidatos que ahora componen la fórmula presidencial.

Los dichos de Orsi y Cosse

Cosse se mostró ambigua sobre el tema. La exintendenta de Montevideo dijo a fines de abril que no se iba a apurar en tomar una definición. “En el devenir del tiempo hemos puesto la carreta adelante los bueyes”, expresó en una rueda de prensa.

“Se nos dice que es importante que la gente conozca la opinión de un o una líder. Yo soy frenteamplista, de izquierda, y en realidad es al revés. La que tiene que conocer la opinión de la gente soy yo”, señaló. En esa misma línea agregó que era necesario tomar en cuenta a los técnicos para luego ir formándose una opinión.

cosse.jfif

“No me voy a apurar, y creo que si algo debiéramos haber aprendido en nuestra autocrítica es a no apurarnos y no adelantarnos a los ritmos naturales de los procesos”, expuso.

Orsi, en cambio, marcó posición y una de sus declaraciones la hizo en el último acto del 1º de Mayo organizado por el PIT-CNT. “Tengo claro por qué no acompañé la juntada de firmas y por qué no acompaño el plebiscito”, indicó.

“Si el Frente toma otra resolución yo voy a alinearme, pero así como hay compañeros en el FA que piensan que no es conveniente, yo pienso lo mismo”, sostuvo.

Días atrás se había referido al mismo tema y con los mismos conceptos. El candidato a presidente expresó que la fórmula propuesta para llegar al plebiscito no lo convencía, algo que también ocurría con el senador Mario Bergara.

“Que la ciudadanía tenga que resolver no es un factor de preocupación. Simplemente no acompaño la propuesta por la manera en que está redactada”, complementó.

orsi 2.jfif

El Frente Amplio otorgó libertad de acción sobre el plebiscito para reformar la seguridad social y Orsi añadió que la fuerza política continuará con el análisis de la propuesta.

Los dos mayores sostenes para la precandidatura de Cosse para las elecciones internas fueron el Partido Comunista y el Partido Socialista, fuertes impulsores del plebiscito contra la reforma de la seguridad social. Un eventual triunfo de la exintendenta podría haber acercado su postura hacia el plebiscito.

En fila opuesta, el posicionamiento de Orsi fue en sintonía con el del expresidente y líder del Movimiento de Participación Popular (MPP), José Mujica.

“La ley hay que cambiarla. Hay que hacer ocho o 10 leyes pequeñas tocando puntos, pero no el terremoto de cambiar la Constitución, porque las discusiones sobre la seguridad social van a continuar”, aseguró en febrero.

Con las cartas vistas y con el triunfo interno de Orsi de este domingo parece alejarse la posibilidad a nivel político de que el plebiscito para derogar el sistema jubilatorio cobre fuerza en octubre.