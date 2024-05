Twenty One Pilots amplía su universo narrativo con su nuevo disco, Clancy

Embed - Twenty One Pilots - Overcompensate (Official Video)

La historia de Twenty One Pilots

Twenty One Pilots surgió en Columbus, Ohio, en 2009. Fue fundada por el vocalista Tyler Joseph junto con sus compañeros de estudios Nick Thomas y Chris Salih, quienes en 2011 abandonan la banda y a partir de ahí, la formación pasó a estar integrada por Joseph y el baterista, Josh Dun.

La banda lanzó de forma independiente dos álbumes, Twenty One Pilots (2009) y Regional At Best (2011), antes de ser firmada por el sello discográfico Fueled by Ramen en 2012.

Su debut en el sello, Vessel, fue lanzado en 2013. Sin embargo, dan el salto a la popularidad mundial con su siguiente trabajo, Blurryface, de 2018, que se convirtió en el primer álbum en la era digital en el que todos las pistas recibieron al menos una certificación de oro de la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos y se mantuvo durante cuatro años la lista Billboard Top 200 Album.

El grupo es principalmente conocido por los éxitos Stressed Out, Ride de Blurryface y Heathens de la banda sonora de la película Suicide Squad; también recibieron un Premio Grammy al mejor pop de dúo/grupo en 2017.

En la mayoría sus enérgicas presentaciones en vivo suelen tocar con pistas pregrabadas y programadas, sumadas a la potente batería de Dun y la voz y el instrumento de turno de Tyler (sea ukelele, teclado o bajo), prescindiendo así de una banda completa.

A través de los años han creado una dinámica especial con sus fanáticos, a quienes brindan mensajes ocultos, simbología en canciones, y hasta páginas web con fragmentos de información de su lore —universo narrativo— que sus seguidores se encargan de descifrar y unificar.

El quinto álbum de estudio del dúo, Trench, fue lanzado en 2018, el sexto llamado Scaled and Icy en 2021, y el 24 de mayo de 2024 se estrenará el séptimo, Clancy. Estos últimos 4 discos conforman una narrativa particular.

El Universo TØP explicado

Los dos integrantes de Twenty One Pilots son parte de la historia que plantea el arco narrativo-ficcional que propone la banda: el cantante Tyler Joseph se encuentra recluido en Dema y Josh Dun, el baterista, es el líder de los banditos. Pero ¿qué es Dema? ¿Quiénes son los banditos? Para responder esas preguntas hay que comenzar por el principio.

Blurryface (2015-2017)

En 2015, el álbum Blurryface da inicio a la historia. En este disco todos los miedos e inseguridades de Tyler se representan y personifican a través de un personaje llamado Blurryface.

Allí comienzan los simbolismos: en la portada del álbum podemos ver 9 círculos y cada uno corresponde a una canción. A su vez, cada uno de ellos representa un miedo o inseguridad distinta.

Blurryface canciones

En esta era Tyler se pinta el cuello y las manos de negro como representación de sus inseguridades.

Ride Twenty one pilots En esta era Tyler se pinta el cuello y las manos de negro como representación de sus inseguridades.

En el video de heavydirtysoul el cantante se encuentra en un auto manejado por Blurryface representando el control que este tiene en su vida; y con cada encuentro con Josh Dun, el auto se va rompiendo hasta quedar incendiado y totalmente destruido.

Embed - twenty one pilots: Heavydirtysoul [OFFICIAL VIDEO]

heavydirtysoul twenty one pilots Auto incendiado al final del videoclip de Heavydirtysoul.

Este video sería la conexión con la siguiente era.

Hiatus (2017-2018)

El 6 de julio del 2017, en las cuentas de Twitter e Instagram de la banda se empezaron a publicar fotos de un ojo rojo cerrándose y, cuando finalmente se cerró, hubo silencio. Todas las fotos de perfil y de portada de la banda se cambiaron por unas completamente de negro, y los integrantes de la banda estuvieron un año sin mostrarse de forma pública.

Hiatus twenty one pilots Hiatus

Esta etapa de transición se denominó Hiatus, que traducido al español es “hiato”, que de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE) significa: “solución de continuidad, interrupción o separación espacial o temporal”.

Un año después, la banda empezar a subir gifs de un ojo abriéndose, pero esta vez de color amarillo, el color principal de la nueva era.

En 2018 en uno de los promocionales aparece una url http://dmaorg.info/ que llevaba a una web con un mensaje de error con un código.

Además, modificando el código y el link, se llega a un segundo link http://dmaorg.info/found/15398642_14/clancy.html. En este nuevo sitio web encontramos un mapa, cartas de un tal Clancy, fotos y videos cortos. Es la puerta de entrada a la era Trench.

Carta de Clancy twenty one pilots En esta carta Clancy reflexiona sobre Dema y fantasea con salir.

En este punto se cree que Tyler firma todas esas cartas bajo el nombre de Clancy para no ser detectado por Dema exponiendo la realidad de la ciudad.

Mapa de trench twenty one pilots Mapa del continente de Trench

Trench (2018-2020)

En las cartas, Clancy explica que está en Dema, una ciudad distópica controlada por los nueve obispos que la habitan, conocidos como Nico and the niners. Ellos predican la religión llamada vialismo, que predica que la autodestrucción es el único camino al paraíso.

También explica cómo con el tiempo se ha dado cuenta que mantenerse en ese lugar solo lo va a llevar a sentirse cada día peor así que decide escapar de ahí.

Mapa de Dema twenty one pilots Mapa de Dema

En el mapa de Dema que encontramos en la web hay nueve círculos y junto a cada uno un nombre que corresponde a cada uno de los 9 obispos. Y si lo giramos poniendo el este arriba como decía el mensaje oculto en la página, cada nombre coincide con una parte de la letra de las respectivas canciones de Blurryface.

Dema y Blurryface twenty one pilots Superposición del mapa de Dema y la portada de Blurryface

Por ejemplo el primer nombre es Keons que coincide con el círculo de heavydirtysoul y en la letra aparece “choke on smoke”. Así hay ejemplos de todos menos uno, Nico. El círculo de Nico coincide con el de la canción Stress out la única que es cantada desde la perspectiva de Blurryface, lo que da a entender que Nico es Blurryface.

Keons - choke on smoke - heavydirtysoul

Andre - And repeat yesterday's dance - Fairly Local

Lisden - All I feel is deny - Polarize

Reisdro - Temperature is dropping - Doubt

Sacarver - She’s a carver - Tear in my Heart

Nills - Beaten down I’ll slip away - Goner

Vetomo - Will they be alive tomorrow - Lane boy

Listo - We have a list of people that we would take - Ride

En la canción Morph del álbum Trench se revela que el nombre completo de Nico es Nicolas Bourbaki, que no era una persona sino un seudónimo de un colectivo de nueve matemáticos franceses de la década del 30, quienes crearon el símbolo Ø utilizado en las matemáticas, símbolo que hace años forma parte de la estética de la banda.

Nicolas Bourbaki Nicolas Bourbaki, el colectivo de matemáticos franceses. Wikipedia

Nico, como en el caso de los matemáticos, sería un seudónimo para referirse a todos los obispos y al igual que Blurryface, representan un miedo e inseguridad de Tyler.

Los primeros 3 sencillos del álbum (Jumpsuit, Nico and the niners, Levitate) conforman la trilogía de los videos de Trench, los cuales nos muestran el camino de Tyler entre Trench y Dema.

Embed - twenty one pilots - Jumpsuit (Official Video)

En el inicio del video de Jumpsuit aparece un auto quemado en el medio de la calle igual como aparece en el vídeo de heavydirtysoul conectando esta era con la anterior.

jumpsuit twenty one pilots Auto incendiado al principio del videoclip de Jumpsuit. Captura del videoclip Jumpsuit

Durante el vídeo de Jumpsuit vemos a Tyler caminar por las montañas de Trench cuando se encuentra a los Banditos, un grupo de rebeldes liderado por Josh Dun (el baterista de la banda), quienes buscan terminar con el sistema que imponen los obispos en Dema e intentan rescatar a la gente que está atrapada en ese lugar. Se identifican con pañuelos amarillos y simbolizan la esperanza y la solidaridad.

Pero un obispo va en busca de Tyler, lo toma por el cuello manchandolo de negro, volviendo a controlarlo y procede a llevarlo de vuelta a Dema.

Los banditos ven está situación y deciden tirarle pétalos amarillos como señal de guía, y demostración de que puede salir de ahí. Es así como Tyler sale del control del obispo e intenta escapar, pero cae y el obispo lo arrastra de nuevo a Dema.

Embed - twenty one pilots - Nico And The Niners (Official Video)

En Nico and the Niners, Tyler está en Dema después que el obispo lo trajera de nuevo, y se prepara para escapar de nuevo.

Mientras los obispos están ocupados realizando uno de sus rituales, Josh y los banditos aprovechan para infiltrarse y rescatar a Tyler. Esta vez sale acompañado y no solo.

Embed - twenty one pilots - Levitate (Official Video)

En Levitate vemos cómo Tyler con ayuda de los banditos llega a su campamento ubicado en Trench, ahí se encuentran festejando y pasándola bien. Al final del video Tyler está sentado tranquilo con otros banditos pero después de la celebración en el momento en el que menos lo espera, un obispo lo agarra del cuello y lo vuelve a llevar a Dema.

Mientras que Blurryface se centra más en la lucha personal de Tyler contra sus inseguridades y miedos. Trench externaliza estas luchas en el mundo ficticio de Dema, creando una narrativa más amplia y compleja.

Scaled and Icy (2020-2023)

Este álbum tiene un sonido que contrasta mucho con los anteriores, yendo hacia un sonido más pop y letras más positivas.

Todas los elementos parecieron volcarse hacia el opuesto, la música, la estética con colores pastel, incluso cambiaron su logo. Parecía que nada de este proyecto conectaba con la narrativa que venían construyendo, hasta que anunciaron un Livestream con el álbum, un show en vivo que se transformó en una extensión de la historia.

Scaled and Icy twenty one pilots Afiche promocional del Livestream Experience

En los promocionales de este Livestream se revela que todo fue hecho por Dema. En la letra chica de los pósters se puede leer "Los puntos de vista y opiniones expresados en este programa son los del Municipio Sagrado de Dema y no reflejan necesariamente la política o posición oficial del artista.” Además aparece el logo de Dema.

En una entrevista con La Viola, Josh Dun explicó que la creación de este material fue consecuencia de la pandemia. “A lo largo del último año y medio, con la cosas como están en el mundo necesitábamos, para nosotros y el resto, escribir canciones con mayor luminosidad. De manera indirecta, este álbum suena y se siente relacionado con cómo la pandemia nos afectó a todos."

Entre los múltiples simbolismos del título del álbum, Scaled and Icy es un diminutivo de scaled back and isolated, que significa reducido y aislado un sentimiento compartido en la pandemia. También es un anagrama de “Clancy is Dead”, mensaje que aparece oculto en varios otros lugares reforzando la idea de que quién era el mensajero hasta ahora está muerto y los que comunican ahora son otros.

Embed - Twenty One Pilots - Saturday (Official Video)

La narrativa del universo avanza en el video de Saturday, donde los protagonistas se encuentran en un barco realizando otro de los shows producidos por Dema, hasta que un dragón golpea la embarcación y los deja a la deriva.

Embed - Twenty One Pilots - The Outside (Official Video)

En el video siguiente, el de The Outside, se revela que uno de los obispos es el que los ayudó a escapar del barco poseyendo al dragón mediante los cuernos de unas criaturas que aparecen en el video.

The outside twenty one pilots Keons poseyendo al dragón Trash.

Tyler y Josh sobreviven y llegan a la costa. Ahí se encuentran a estas criaturas y una les brindan sus cuernos lo que permite a Tyler poseer como los obispos.

The outside twenty one pilots Ned le entrega sus cuernos a Tyler.

Clancy (2023 - actualidad)

El 22 de febrero, tal como sus fans habían descifrado a través de los mensaje ocultos, Twenty One Pilots publicó un video en sus redes llamado I am Clancy.

Embed - I Am Clancy

En este cortometraje, Tyler hace un resumen de toda la historia y confirma las teorías, incluido aquella que indica que Tyler es Clancy. En el relato cuenta que él y Josh sobrevivieron y se encuentran en la isla Voldsoy, preparados para volver a Trench.

Por ahora el último capítulo de esta historia es Overcompensate. En este videoclip, Tyler y Josh se infiltran en Dema y le muestran al resto de habitantes el mapa de Trench y otros documentos en un proyector como preparando un escape o una rebelión.

Las últimas canciones publicadas, Next Semester y Backslide, no están directamente conectados con la historia principal, aunque pareciera que están relacionados con la era Blurryface, ya que tienen una estética parecida y Tyler tiene sus manos y cuellos pintados de negro.

Este disco es la conclusión del universo y se espera que le de un cierre a esta historia.

El álbum conceptual en el mainstream

En el contexto actual, Dema se erige como una metáfora que captura la lucha contra estados mentales difíciles de superar. A través de la narrativa de los banditos, el universo ofrece una visión esperanzadora de cómo escapar de ese estado acompañado. Esta representación cobra una relevancia particular en un momento donde los desafíos de la salud mental son uno de los principales problemas que enfrenta la humanidad. La narrativa no solo ofrece una reflexión sobre estos temas, sino que también sugiere una vía hacia la superación y la conexión humana como un medio para enfrentar esos problemas.

En el mainstream de la industria musical actual, donde la regla es sacar singles únicamente o en su defecto agruparlos todos en un disco sin que tengan algún tipo de cohesión, encontrarse un álbum conceptual (o cuatro en este caso) que explora ideas más profundas y cuenta historias más complejas es una bocanada de aire fresco.

Twenty One Pilots parece tener la fórmula para crear una narrativa interesante que engancha a los más fanáticos sin dejar de hacer hits con millones de reproducciones como Ride, Jumpsuit o Heathens.