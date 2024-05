Diego Topa, el "rockstar" de la música para niños: "El mundo infantil es bastante subestimado"

¿Cómo es crear para niños, como se pelea contra esa subestimación que hay con los proyectos pensados para ese público?

Hay que cuidar todo. El mensaje, las canciones, la producción, el contenido, lo visual, porque las pantallas también son muy importante y acompañan lo que quiero contar, el vestuario, lo que digo, lo que no digo, los accesorios, la utilería, todo. Eso vino conmigo de forma natural y después aprendí mucho de Disney. Los chicos son esponjas, y lo que digo o hago lo repiten. Entonces cada mensaje, cada cosa que digo, para ellos es palabra santa. Entonces cuido mucho, pero sale naturalmente, no es que estoy pensando en eso todo el tiempo. Ya tengo ese chip puesto y me encanta hacerlo, de verdad.

¿Cómo es competirle a todos los estímulos y las opciones que un niño puede tener hoy?

Es un tema la atención de los más chiquitos y la dispersión. La realidad es que tengo la suerte de que soy un personaje real, y que pueden conectar conmigo a través de lo que digo, y de que estoy ahí. Sobre todo pensando en el show Topa en vivo. Voy timoneando y viendo lo que sucede, porque para mí el teatro está vivo. Cada función es única, entonces para mí es muy importante eso, el estar conectado con el aquí y ahora de lo que pasa en el teatro.

Diego Topa.jpg Diego Topa en vivo

Es algo que siempre pasó, pero ahora es habitual ver a padres que comentan que sus hijos acceden y consumen música pensada para un público de mayor edad. ¿Eso es algo que también se tiene presente?

Musicalmente sí. Yo trato de traer a los sonidos que los chicos quieren hoy, pero también trato de volver a la fuente y traerlos a los sonidos que tienen que escuchar. Es un gran desafío para mí, porque los más chiquititos, sobre todo, escuchan canciones que yo entiendo la energía que tienen y que les guste. Porque van a un cumpleaños y la ponen, vas a un supermercado y está de fondo en la radio, y los chicos lo captan. Me pasa con mi hija también, escucha y no puedo evitar que escuchen. Le gusta, y qué se yo, yo también la escucho. De repente me dice “pa, ¿¡me pones una canción de Yatra, me pones una de Tini? y escuchas “Dale, miénteme”. ¿Y qué le voy a decir? ¿Que no? Lo que sí trato de hacer es que no vea ese contenido que no está preparado para su edad, porque tienen otro tipo de vestimentas, de movimientos, y ellos copian y no está bueno que a esa edad sus movimientos de baile estén sexualizados. Las coreografías tienen que ser mucho más lúdicas, no me gusta que quemen etapas, porque eso no es bueno para las mentes tan chiquitas. Es una etapa hermosa la infancia y está bueno cuidarla. Porque es divertido cuando imitan, es el “ay, mirá lo que hace”, pero no está bueno, porque después el día de mañana, decís "¿por qué hace esto?", y fue por no cuidarlo en el momento que había que hacerlo.

¿La paternidad te cambió la forma de trabajar o de pensar en las cosas que haces?

No sé si me cambió, sino que me hizo tomar conciencia, me hizo ver desde otro ángulo cosas que yo hacía naturalmente, pero por las que ahora tengo mucho más respeto y más valor, no sólo por el mundo infantil, sino por lo que hacen las mamás y los papás. Entender que ir a un show no es solamente ir y verlo, sino que es un recuerdo que le va a quedar a los niños, a los padres, a los abuelos, que lo van a llevar por siempre. Yo me acuerdo de cuando mis viejos me llevaban a ver espectáculos, y todavía lo agradezco. Es un momento muy importante y yo trato de que ese momento sea único. Al final del show pido que nos miremos a los ojos y nos demos un abrazo, y vivamos el aquí y ahora. Porque está bueno tener una red social o YouTube, pero es lindo volver a la fuente y conectarse.

¿Tu hija ya sabe que sos conocido?

Mi hija sabe todo. Porque lo vive. Y lo vive tan orgánicamente que es increíble. Lo disfruta. Sabe que soy Topa y sabe que también soy su papá. Pero no lo mezcla, no lo confunde. Cuando estoy haciendo shows se pone en modo medio fan, baila. Es muy, muy loco. No sé cómo será de más grande, pero ahora lo disfruta. Sus compañeros en la escuela me adoran, me abrazan, pero ella lo vive con mucha naturalidad. Conviven las dos cosas. Soy su “Topapá” (risas).

Topa.jpg Diego Topa

Mencionabas esos shows a los que te llevaban tus padres. ¿Cuáles son los sonidos de tu infancia?

Sonidos hermosos. Margarito Tereré, Gaby, Fofó y Miliki, Julieta Magaña, Pipo Pescador, Carlitos Balá. En el show también hago un homenaje a los abuelos, porque hay canciones que nosotros les enseñamos a ellos, pero los abuelos también nos traen canciones a nosotros. Entonces hay un homenaje a Gaby, Fofó y Miliki, a Palito Ortega, es tremenda la felicidad que hay cuando canto La sonrisa de mamá, es una emoción enorme ver a las generaciones compartiendo. Hay una magia alucinante.

Hay una palabra que se aplica a vos que me llama mucho la atención, que es la de “rockstar”. Y hay unos videos del último Lollapalooza en Buenos Aires donde hay un pogo en tu espectáculo. ¿Cómo te llevás con esa etiqueta, te sentís rockstar?

Fue una locura lo del Lollapalooza (risas). Me pusieron esa etiqueta y la verdad que es alucinante que te digan eso, porque no dejo de trabajar para los más chiquitos, pero la euforia y el amor que se genera es increíble. Recién me pasó que fui al teatro, y estaba saliendo un grupo de adolescentes del colegio que está cerquita, me pararon y de repente no paraban de venir a saludarme, a decirme que habían crecido conmigo, que los había acompañado, que soy su infancia. Voy recolectando esas frases que son mágicas, para mí es cosechar una semilla de amor que di durante tanto tiempo. Me han dicho cosas como que sus padres se separaron durante su infancia, o que perdieron a sus abuelos y que se agarraron de mí, que mis letras les daban alegría en esos momentos… (se emociona). Es muy loco poder acompañar en momentos tan duros para la infancia. Es un lugar increíble para mí, que agradezco todos los días.