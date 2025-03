Exportación de vacunos en pie con el acelerador a fondo y un récord en la mira

Sin que todavía se hayan concretado ventas a esos mercados, se llevan exportados 40.604 vacunos del 1° de enero al 25 de febrero, casi cuatro veces más que en el arranque del año 2024 cuando habían sido despachados 11.218 animales. Y la facturación supera ya los US$ 45 millones.

Los operadores embarcan a todo vapor y publican en redes sociales sus búsquedas de novillos y vaquillonas Angus preñadas al tiempo que acopian terneros enteros comprados a campo o en remates.

Lo que antes era solo una operativa de terneros y novillitos no castrados se ha diversificado a hembras y ganado más próximo a la faena.

Tanto Gladenur como Olkany, las dos grandes firmas en el mercado uruguayo, fueron reconocidas por el Banco de la República y la Unión de Exportadores del Uruguay por el “Esfuerzo Exportador” en 2024.

Gladenur con US$ 168 millones como la mayor exportadora en el rubro Animales Vivos, el 10º en importancia en el país por su monto. Embarcó 205 mil cabezas.

Y Olkany entre las 10 mayores empresas exportadoras clientes BROU con US$ 122 millones en divisas por la venta de 134 mil cabezas.

El récord de 2018, ¿seguirá vigente?

El año 2024 fue el más activo desde que en 2018 se alcanzara un récord de 417 mil cabezas exportadas y se llegó a un máximo de 17,9% animales exportados en proporción a los faenados y de 3,7% respecto al stock ganadero.

El año pasado se ubica segundo en esta relación, con un 15,4% respecto a la faena y el 3,1% del rodeo exportado. El 99% viajó con destino a Turquía y el resto a Irak.

Precios firmes, espaldas anchas

Este año la exportación podría superar a la del año pasado y acercarse al volumen de 2018 según estimaciones del sector.

Los ingresos podrían dejar atrás el récord que se acaba de establecer, con precios que no han parado de subir.

Los terneros de exportación se incrementaron 20% en el último año y promediaron US$ 2,72 esta semana según la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

En los últimos remates por pantalla la referencia estuvo en el eje de US$ 2,90 para los terneros generales.

Por vaquillonas Angus con preñez de hasta cuatro meses los exportadores pagaron en las últimas semanas entre US$ 850 y US$ 950 por cabeza, y por los novillos de entre 380 y 500 kilos las referencias van de US$ 2,20 y US$ 2,30 por kilo, según el peso.

La demanda de Turquía a través de la empresa pública ESK (Agencia de Carne y Leche) comenzó con firmeza e incluso hizo un llamado para una categoría nueva: novillos prontos para faena.

“Que salgan novillos ya terminados en el eje de 500 kilos, nunca se hizo; sí novillos pesados pero no gordos para faena”, afirmó el operador Alejandro Dutra, titular de Escritorio Dutra.

Los actores uruguayos que trabajan alrededor del sector esperan el resultado de la convocatoria para tres entregas de 20 mil cabezas de novillos en el eje de 500 kilos.

“Se licita precio por kilo vivo, no tiene por qué haber un solo ganador de los 60 mil novillos sino que puede ser más de una empresa”, dijo Dutra en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

Los vendedores deben tener el suficiente respaldo financiero para depositar un seguro equivalente al 6% del valor del ganado puesto en Turquía, la garantía habitual para estos negocios.

Para un envío de 20.000 novillos la garantía se acerca a los US$ 3 millones, considerando que el ganado puesto en Turquía se paga a US$ 4,80 por kilo vivo.

Esa referencia de precio fue publicada esta semana en medios turcos que se hicieron eco de las denuncias de un diputado opositor respecto a que buena parte del ganado que el Estado importa beneficia a cadenas de restaurantes y no es destinado a controlar los precios de la carne al público como declaró el gobierno en noviembre.

"La carne barata no llega al público; hemos conseguido la lista que muestra a qué empresas se entregaron los animales importados y por cuánto dinero”, afirmó el diputado del Partido Republicano del Pueblo, Hasan Öztürkmen, y desglosó públicamente el destino de los 8.912 vacunos arribados desde Brasil el 20 de febrero al puerto de Iskenderun.

En lo más alto de la lista se encuentra Köfteci Yusuf, una cadena de restaurantes que tiene 278 sucursales en Turquía, mientras que "las empresas que suministran carne a Burger King y McDonald's están en tercer y cuarto lugar", dijo.

Anuncios del MGAP

El 21 de febrero el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) anunció que tanto Israel como Argelia autorizaron el ingreso de ganado de Uruguay con las aprobaciones de los respectivos certificados sanitarios.

Desde Israel “el interés presentado es por machos enteros, terneros y novillos jóvenes de hasta 300/350 kg, así como machos castrados y hembras menores de seis meses o vaquillonas vacías de 200 kilos”, especificó el MGAP.

Este mercado importa unas 300.000 cabezas anuales de vacunos de carne y Argelia unas 100.000 entre ganado de carne y de leche.

La exportación hacia Israel estará libre de impuestos, lo que supone una ventaja competitiva para el sector ganadero uruguayo. Este punto es polémico en aquel país.

La exoneración de derechos aduaneros a la importación de terneros vivos ha estado activa desde 2014, con el objetivo de mitigar los aumentos de precios de la carne, y renovada en varias ocasiones. El gobierno se propone declararla permanente a principios de este año.

Los opositores afirman que la medida regalará millones de dólares a las compañías Tnuva y Dabbah, que controlan la mayor parte del mercado de carne vacuna, en un momento en que los israelíes enfrentan fuertes aumentos de precios. El año pasado, la Autoridad Tributaria estimó que el valor de esa exención para los importadores de carne fue de US$ 24,4 millones.

Argentina agita las aguas

El 25 de febrero el gobierno de Argentina derogó un decreto de 1973 que prohibía la exportación de ganado en pie y que fue celebrado por los productores. “Debería venir una nueva resolución que le ponga un marco actual”, consideró el analista Víctor Tonelli.

La posibilidad del ingreso de Argentina al mercado después de 50 años modifica el escenario regional con más competencia para los dos jugadores fuertes.

Entre Uruguay y Brasil embarcaron 1,35 millones de vacunos en 2024, con destinos similares y diferencias de nicho por el tipo de ganado. La eventual oferta ganadera de Argentina compite más directamente con Uruguay que con Brasil, tanto por genética como en el rango de precios.

La brecha de valores que se está ampliando entre el novillo en Brasil a US$ 3,60 por kilo y las referencias en Argentina a US$ 4,60 y en Uruguay superando los US$ 4,30 es un arma de doble filo para la competitividad.

Eso, por ahora, solo puede afectar a Uruguay, ya que para que Argentina exporte en pie a Medio Oriente deberá obtener autorizaciones y habilitaciones sanitarias, además de la estructura y la logística para realizar los negocios.

También deberá superar el rechazo interno que ya se ha expresado desde los frigoríficos: "independientemente que no se va a exportar un volumen significativo de cabezas, es una medida errónea, ya que no tiene en cuenta la realidad actual del sector productivo argentino", indicó una fuente de la industria.

En una mirada a uno o dos años, considerando que la oferta ganadera argentina es hoy escasa y cara, la proyección de una Argentina activa en la exportación de razas británicas debe preocupar a los productores uruguayos.

El consultor Víctor Tonelli pone a Uruguay como evidencia de que los impactos positivos de la exportación se imponen sobre los argumentos de la industria.

“En Uruguay ha sido un aliciente de la producción sin afectar la industria, amplía el mercado, y es un estímulo extraordinario para el cambio de modelo hacia incentivar la recría, mejorar las tasas de destete y aumentar los kilos a faena”, dijo en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

Zafra de terneros

La zafra de terneros está comenzando con los valores más altos en tres años, en un año en que se espera un récord de parición por encima de los tres millones de cabezas.

Y la gran disponibilidad de forraje que se está reflejando en el peso de los animales. Todos elementos que mejoran los márgenes de la cría.

Como en los últimos dos años la exportación en pie moverá cientos de miles de animales en Uruguay y seguirá poniendo un piso –alto– a los precios, ya no solo entre los terneros enteros sino con incidencia en las cotizaciones de otras categorías. Los criadores, en general pequeños y medianos productores, están en uno de sus mejores momentos.

Venden una producción récord a cerca de US$ 500 por ternero y tienen buen pasto en los campos.

Los más de tres millones de terneros que se están produciendo, pueden seguir creciendo. Pero el ganado que llega a ser faenado en Uruguay probablemente se mantenga bastante por debajo de esa referencia.