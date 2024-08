Impotencia en una familia de tamberos en Canelones: le robaron 10 vacunos Holando y nadie sabe nada

El último robo, el de las cinco terneras, debió ocurrir el miércoles o jueves, dado que se dieron cuenta el viernes.

Se radicó enseguida la denuncia correspondiente, hubo participación de la Policía local, de la Brigada Especial para la Prevención y Represión del Abigeato (BEPRA) y de la Dirección Nacional de Seguridad Rural, pero de momento no hay respuestas efectivas sobre quiénes cometieron el delito y con qué finalidad.

WhatsApp Image 2024-08-05 at 15.42.44.jpeg El tambo está en una zona ubicada entre las rutas nacionales 5 y 11.

El sistema productivo de la familia Lema, con base en un rodeo de 160 animales en ordeñe, se encuentra en la zona de Canelón Grande, entre las rutas 5 y 11, en la seccional 1ª de Canelones.

“Somos una de las matrículas más viejas de Conaprole, remitimos la producción a Conaprole”, comentó Ramiro.

Consideró, en una cuenta rápida, que esos 10 vacunos que le robaron significan una pérdida equivalente a US$ 1.000 a US$ 1.100 por vaca y de US$ 300 a US$ 400 por cada ternera. Cerca de US$ 10.000 en total.

De todos modos, la pérdida económica es notoriamente mayor si se considera el capital que se pierde por producción que deja de existir y por la descendencia que los animales dejarán de generar.

Un problema más en el sector lechero

Además, hay otro impacto adverso, el anímico: “Esto te desilusiona, el sábado la pasamos muy mal, seguimos mal, el sector tambero está muy complicado, golpeado, está el tema de los costos, lo climático, el tema del precio de la leche y se suma esto y obviamente es algo que te quita las ganas, que te roben los animales y que no haya respuestas te deja muy mal”, reflexionó.

Ramiro comentó que también es un factor que desilusiona el saber que “hay alguien en la vuelta” que está procediendo mal, aprovechando para cometer el robo de animales, situación que genera un lógico ambiente de desconfianza.

Consultado sobre una palabra que define cómo se sienten en su familia, la expresó: “Impotencia”.