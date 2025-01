La deuda del sector agropecuario cerró el 2024 en niveles récord, ¿cuánto debe el campo?

En números redondos, en los dos últimos años la deuda del campo sumó US$ 1.000 millones y, según el último dato publicado por el Banco Central del Uruguay (BCU), correspondiente a noviembre de 2024, se situaba en US$ 3.770 millones , máximo registro histórico.

Aunque el stock de deuda es alarmante, la morosidad se mantiene baja.

El incumplimiento se ha situado sobre el 1% del total e incluso menos, aunque con grandes variaciones entre sectores.

En el último mes analizado fue de 0,8%, equivalente a US$ 32 millones en créditos vencidos sumando todos los sectores de producción.

El 30% del endeudamiento corresponde al sector ganadero y otro 20% corresponde a las empresas agrícola ganaderas.

El sector de la producción ganadera es el que ha tenido el incremento más notorio en los últimos dos años.

WhatsApp Image 2025-01-23 at 17.54.45.jpeg

WhatsApp Image 2025-01-23 at 17.54.44 (2).jpeg

Después de varios años (2015 a 2021) de una evolución moderada, a un ritmo de un dígito, en el ejercicio 2021/22 el endeudamiento se estabilizó en torno a los US$ 770 millones con una tasa de morosidad de alrededor de 1%.

A partir de agosto 2022, cuando los precios ganaderos empezaron a bajar y la sequía se empezó a hacer sentir, comenzó a crecer a dos dígitos hasta picos interanuales de más de 20%.

El último dato del BCU muestra un endeudamiento bancario de US$ 1.150 millones al cierre de noviembre de 2024, un aumento de 13% respecto a un año antes.

La morosidad tuvo un pico de 2,2% en setiembre para reducirse en noviembre otra vez al 1%.

Federación Rural: la velocidad de crecimiento

Para el economista Milton Ramallo, asesor de la Federación Rural (FR), llama la atención la velocidad de crecimiento en el endeudamiento ganadero y dice que “una lectura puede ser que son más los productores con problemas”.

“En la Federación Rural veníamos hablando de que íbamos a tener problemas con el nivel de endeudamiento para los productores ganaderos que viven del campo y no como una inversión, poniéndolo en ese contexto”, sostuvo.

Se trata del 90% de las explotaciones ganaderas, por debajo de las 1.000 hectáreas.

En la Federación Uruguaya de Grupos CREA (Fucrea), por otra parte, “durante mucho tiempo costaba hablar de los presupuestos financieros y los flujos de caja en las empresas, y a partir de hace unos seis u ocho meses vuelve a aparecer como un tema que se instala”, afirmó Gonzalo Ducós, asesor agrícola ganadero de esa federación.

“Aparecen los créditos puentes, descontar cheques de los frigoríficos en bancos porque se necesita más liquidez, y es un tema que está sucediendo”, indicó.

Ducós hace la precisión de que el endeudamiento que registra mensualmente el BCU es bancario, y que “hay otro endeudamiento que tiene el sistema ganadero que es a nivel de consignatarios, de proveedores, de fideicomisos ganaderos de los escritorios”.

También hay una importante corriente de financiamiento dentro de las cooperativas de granos.

El dólar “planchado” en $ 39 a partir de junio de 2022 y durante dos años es un factor que influyó negativamente en la rentabilidad de un sector ganadero que tiene una productividad “bastante estable”.

A esto se sumó el incremento de costos y el impacto en la producción de la sequía más prolongada y dura de la historia.

El corrimiento de pagos como respuesta a la sequía contribuyó a “construir negativamente”.

Para volver atrás y reducir el volumen de deuda es necesario un cambio en el nivel de precios y de costos, sostiene Ramallo.

En este sentido, Ducós ve alguna señal positiva: “El dólar empezó a ayudar en los últimos meses y el valor del ganado mejoró, teníamos pensado vender a US$ 3,60 o US$ 3,70 y estamos vendiendo los novillos a US$ 4 por kilo”.

De todos modos, afirma, “las inversiones están frenadas hace 18 meses”.

Ramallo considera que la creciente deuda financiera no se ve reflejada en la productividad ni en inversiones de infraestructura y tecnología o en tierras, sino que “gran parte del financiamiento está destinado a mantener el funcionamiento de las empresas”, afirmó.

El economista afirmó que “cuando asumís un crédito, tiene que ser para mejor la productividad porque sumás un compromiso a futuro”, pero no se ven avances en el stock ganadero ni en la superficie destinada a la ganadería.

WhatsApp Image 2025-01-23 at 17.54.45 (1).jpeg

WhatsApp Image 2025-01-23 at 17.54.44 (3).jpeg

Agricultura con otras variables

En la agricultura el comportamiento del crédito es más zafral, con los rendimientos como variable de ajuste, la posibilidad de incorporar maquinaria y “mejoras en pequeños detalles”.

En el último mes estudiado el sector arrocero, por ejemplo, tuvo un incremento interanual de 52% hasta US$ 159 millones, se disparó debido a una significativa ampliación del área cultivada por las expectativas generadas por buenos precios y condiciones productivas positivas; la morosidad en ese caso es muy baja, de 0,5%.

WhatsApp Image 2025-01-23 at 17.54.44.jpeg

Considerando la suma de todos los cultivos el incremento ha sido constante desde mediados de 2022, con crecimiento interanual de dos dígitos.

Entre noviembre de 2022 y noviembre de 2024 el endeudamiento del sector aumentó de US$ 305 a US$ 506 millones.

Solo en el último año estudiado fue de 37%, con una morosidad muy baja de 0,2%, que se redujo durante el segundo semestre de 2024 desde niveles de 3% y 4% en el año agrícola 2023/24 ante el fracaso de los cultivos de verano en 2023.

WhatsApp Image 2025-01-23 at 17.54.44 (4).jpeg

WhatsApp Image 2025-01-23 at 17.54.44 (1).jpeg

La mirada desde el BROU

Gabriela Fernández, quien ocupa la gerencia ejecutivo corporativa del Banco de la República (BROU), destacó que el banco tiene créditos por más de US$ 1.500 millones en el sector agropecuario y que los niveles de morosidad son “históricamente bajos” y no representan un problema.

pexels-matthiaszomer-422202.jpg Muchos tamberos no han tenido otro camino por delante que el de asumir más deuda para sostener sus sistemas productivos. Pexels

¿Crisis de confianza?

La situación de los fondos de inversión ganadera, con los concursos de Larrarte y República Ganadera, a los que se suma el saldo negativo informado por Conexión Ganadera a sus principales inversionistas, podría generar efectos negativos en el financiamiento del sector ganadero.

“Evidentemente salta a la luz que hay malos manejos, y eso no es atribuible al sistema ni mucho menos al sector agropecuario”, consideró Gerardo Zambrano, presidente de Zambrano y Cía.

“Las inversiones de fuera del sector le hacen muy bien a la ganadería, el tema pasa por no prometer cosas que no se pueden cumplir. Es un tema que va a tener repercusión, los inversores van a replegarse, pero no creo que vaya a causar ningún impacto en lo productivo, ni falta de credibilidad en el sistema”, sostuvo el empresario en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

Aunque el tipo de cambio y el escenario climático parecen acompañar al sector en el inicio de 2025, Ramallo observa un escenario “complicado” hacia adelante, con “demasiada incertidumbre” respecto a la demanda de China, “el nuevo rumbo de Estados Unidos que no sabemos las consecuencias que puede tener en lo comercial y actores nuevos (de gobierno) en lo local”.

“Lo único que conocemos”, reflexionó, “es el nuevo piso del dólar, en $ 44 ”.