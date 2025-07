Exportación de ganado en pie: los argumentos de un lado y del otro, y lo que hay detrás de la polémica

El ministro argumentó que hay más de mil trabajadores en el seguro de desempleo y seis empresas del sector cerradas . El objetivo es evitar que esa adversidad crezca y, por eso, entiende relevante despejarle a los frigoríficos dificultades para acceder a vacunos prontos para faenar . Y añadió que hay plantas, sobre todo de menor porte, que no pueden pagar por el ganado lo que piden los ganaderos.

Los productores entienden que el gobierno tomó una mala decisión, afectando su libertad de elegir a quién le conviene más venderle animales prontos, cuando pregonó lo contrario y no solo en la campaña electoral. Sostienen, además, que la medida genera incertidumbre y daña la credibilidad del país.

También que costó mucho trabajo tener activo al mercado de Turquía para exportarle haciendas en pie y que, dada esta interrupción, ese destino puede comenzar a abastecerse con otros proveedores. Que si los turcos dejan de comprar no será sencillo convencerlos para que vuelvan a hacerlo.

¿Alguien puede entender que esta suspensión puede cambiar la realidad de 6 frigoríficos, que tienen otros problemas?

Turquía y casi solo Turquía

¿Por qué se habla solo de Turquía? Porque el año pasado el 99% de los vacunos exportados en pie desde Uruguay los adquirió la empresa estatal turca ESK (Agencia de Carne y Leche).

La exportación de ganado en pie ha sido una herramienta que ha permitido al productor estar mejor posicionado para vender cuando los valores que ofertan los frigoríficos son bajos.

Eso no es lo que sucede en estos momentos, cuando el precio de los vacunos está en niveles casi de récord, por encima de los US$ 5 por kilo, algo que Fratti expresamente mencionó.

Centavo más, centavo menos, los ganaderos aseguran que lo “momentáneo” de la medida tiene en el horizonte una meta: que al no tener la competencia del mercado externo el precio del novillo gordo descienda y se arrime a US$ 4 por kilo.

Si eso sucede, entienden en el MGAP, se facilitará la gestión de varias industrias y así el empleo que generen.

Pero el costo de eso se lo cargan al productor, retrucó un ganadero.

Operadores del mercado señalaron que (de nuevo: centavo más, centavo menos) hoy el productor recibe un valor similar si vende el ganado a la industria local o lo coloca en el exterior.

Pero subrayaron que quien produce los animales necesita, para estar a resguardo, que esa puerta de vender al exterior esté abierta y sin restricciones, porque hace que los frigoríficos no manejen exclusivamente el precio.

Otros jugadores en un partido caliente

Hay otros actores en la gestión agroindustrial cárnica nacional que también se han expresado.

Fuentes del sindicato de trabajadores de la industria están a favor de la decisión del gobierno de no prohibir pero sí monitorear cuánto ganado gordo vivo se exporta (también piensan lo mismo sobre la importación de carne).

Y, por las dudas, aclararon que al menos esta vez ellos no pidieron nada (sí lo hicieron en otras oportunidades).

Otro gremialista contó que detrás de la decisión de Fratti no hay en realidad una defensa del bolsillo del industrial, sino de la fuente de trabajo que ese industrial genera. Y que eso lo ven bien.

Los consignatarios de ganado, quienes articulan entre vendedores y compradores de animales, entienden que no está bien lo que el gobierno hizo, afectando a una corriente comercial que en 2024 involucró el ingreso de algo más de US$ 300 millones por exportaciones, cerca del 15% de lo que generan las exportaciones de carnes vacunas, un aporta que ven como no despreciable.

Y en todo el proceso de exportación de ganado en pie también trabaja mucha gente, puntualizaron.

Los industriales, al menos por el momento, han optado por no involucrarse públicamente en esta polémica, a diferencia de cuatro gremiales del agro que rápidamente mostraron su malestar en un comunicado.

Los datos del último año

El año pasado se fue mucho ganado en pie, pero no fue el récord, vigente desde 2018 con 417 mil cabezas.

Los 347 mil vacunos exportados en pie en 2024 corresponden al 15,4% del total de los vacunos faenados en Uruguay ese año.

Equivalen, a la vez, al 3,1% de stock vacuno nacional, estimado en 11,45 millones de animales.

El cierre de un gobierno y el inicio de otro

Añadiéndole nafta a una hoguera que también algunos legisladores encienden, un productor recordó que antes de concluir la administración liderada por Luis Lacalle Pou el gobierno anunció que dos mercados –Israel y Argelia– habilitaron el ingreso de ganado en pie desde Uruguay y que ahora, en la administración de Yamandú Orsi, lo que se anunció es una medida restrictiva.

Sobre eso, Fratti en la conferencia dedicó varios minutos a hacer un repaso sobre logros de apertura de mercados generados desde el 1° de marzo, no para animales en pie, sí para carnes y otros productos, como los cítricos.

En las gremiales del sector agropecuario sospechan que esta medida tiene el sello del nuevo ministro del sector, pero no el de su colega de Economía y dudan sobre la mirada que tenga sobre el tema el presidente de la República.

También instalan un interrogante: se interviene en el mercado cuando el precio del novillo está por las nubes, ¿se intervendrá así de rápido cuando valga poco, pero en ese caso en defensa del ganadero?

Permisos: Fratti, Orsi y Oddone

Los productores están atentos ahora a un tema clave que fue informado por Fratti en la conferencia que brindó este martes en la sede del MGAP: la suspensión momentánea no corre para un negocio de exportación que ya estaba en curso, esos vacunos serán subidos a un barco apenas se pueda, y que se recibirán nuevos pedidos, los que va a considerar mano a mano con Orsi y Oddone.

Esto último es, consideran, una leve marcha atrás respecto al comunicado del lunes, que por las dudas vale la pena recordar.