Mercado de granos y agricultores expectantes por informe del USDA y gestiones entre Estados Unidos y China

La soja cerró el viernes a US$ 386,4 por tonelada en la posición julio y en Uruguay se encuentra sobre los US$ 350 por tonelada en un momento de presión sobre los precios por la entrada de la cosecha y con un incremento de las primas. La siembra en Estados Unidos avanza en condiciones favorables y contribuye a la falta de reacción de los precios.

El mercado de la soja se ha mostrado especialmente sensible al enfrentamiento arancelario entre ambos países por lo que una desescalada en la lógica de confrontación y el eventual inicio de negociaciones que hagan viable los intercambios comerciales son vistas con cierto optimismo.

Esto desde lo geopolítico. En lo estrictamente agrícola el lunes 12 será un día clave para el mercado. El primer reporte con estimaciones mundiales de oferta y demanda de granos para la zafra 2025/26 será dado a conocer por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Es un informe de los que tiene muchísimo peso. En la previa los mercados esperan una producción de 118,06 millones de toneladas de soja y un stock de 9,85 millones de toneladas en EEUU, algo inferiores a las previsiones del Foro Anual del USDA en febrero.

Las importaciones de soja de China cayeron en abril a su nivel más bajo desde 2015, en un contexto de fuertes demoras en las aduanas y retrasos en los embarques desde Brasil. Según la agencia Reuters, el volumen total importado fue de 6,08 millones de toneladas, una caída del 29% en comparación con el mismo mes del año pasado.

Cosecha a todo vapor en Uruguay

En Uruguay, pasadas las lluvias se instala el sol y se retoman las cosechas y las siembras tempranas de cultivos de invierno. Para el próximo fin de semana se espera que se haya completado el 80% o 90% del área sembrada de soja, a un ritmo de 5% o 6% diario. Se afirman las proyecciones de que la actual zafra marcará un nuevo récord de producción que estará por encima de los 3,6 millones de toneladas, con un rendimiento histórico de entre 3.100 y 3.200 kilos por hectárea.

En maíz Uruguay también se dirige a una cosecha muy cercana a cifras récord, con buena productividad y rendimientos parejos entre los cultivos tempranos, ya levantados, y los de segunda.

El USDA actualizará el lunes las expectativas de la campaña estadounidense que probablemente sea récord de producción y la primera que cruce los 400 millones de toneladas en EEUU, un fuerte incremento de 6% respecto a la zafra pasada.

La cotización del maíz tocó mínimos desde diciembre en su cuarta semana de ajuste. La posición mayó cerró a US$ 173,8 por tonelada. Varios factores bajistas se agregan a la proyección de una zafra histórica en EEUU, como las correcciones al alza para la cosecha de Brasil, que alcanzaría los 130 millones de toneladas, y la moderada demanda por maíz estadounidense debido a la incertidumbre arancelaria.

WhatsApp Image 2025-05-10 at 10.40.15.jpeg

Para el trigo también fue la cuarta semana bajista, que se profundizó el viernes hasta US$ 205,1 en la posición diciembre, su valor más bajo en al menos dos años. Esta cotización coloca al trigo uruguayo de la próxima cosecha en US$ 196 por tonelada y la cebada cervecera ajustando a la baja en US$ 206 por tonelada este viernes.

Las referencias previas a la siembra de cultivos de invierno siguen mostrando a las oleaginosas de invierno despegadas en cuanto a precios y márgenes.

La colza en el mercado Matif europeo, con ligeras variaciones en la semana, cerró a US$ 540 por tonelada y entre US$ 473 y US$ 475 en las planillas de los exportadores locales, mientras que la carinata tiene una referencia de US$ 540 por tonelada.

WhatsApp Image 2025-05-10 at 10.43.00.jpeg

La fluidez de la cosecha de verano contribuye a definir un escenario favorable para estos cultivos que se siembran en mayo, a diferencia de la trabajosa campaña anterior en la que no se pudo cumplir con la intención de siembra por las demoras en levantar la soja.

El sector estima que el área de colza y carinata se duplicará y puede llegar a crecer aún más respecto a la zafra 2023-24 que ocupó 125 mil hectáreas.

El arroz en Uruguay está cerrando una cosecha que mantiene la productividad en los altos índices de los últimos años, con un rendimiento estimado de 9.200 a 9.300 kilos por hectárea y un importante volumen de más de 1,6 millones de toneladas que podría ser récord histórico.

El precio de la bolsa en Brasil se mantiene estable sobre los US$ 13,25, por debajo del valor final de la zafra pasada que fijó su precio definitivo en US$ 17,05 el mayor registrado hasta ahora.

En un mercado con tendencia a la baja se agrega un nuevo factor de incertidumbre que podría modificar la relación de oferta y abrir una ventana de oportunidad: la escalada bélica entre India y Pakistán, los dos principales exportadores del arroz, es seguida con especial atención por la cadena arrocera.