Números rojos para un mercado de granos donde se juega a la defensiva

En Uruguay, con una cosecha casi completada y perspectivas de una producción récord que podría alcanzar los 4 millones de toneladas, los precios de la soja se movieron entre US$ 360 por tonelada a principios de la semana y menos de US$ 350 este viernes, unos US$ 90 por debajo de los valores de hace 12 meses.

Las fluctuaciones acompañan a las cotizaciones en Chicago que para la posición julio de referencia local retrocedieron de US$ 389 a US$ 382 por tonelada de soja durante la semana, con alguna pequeña brecha en las variaciones atribuida a las primas, que aportaron cierto sostén a nivel del mercado doméstico.

WhatsApp Image 2025-05-30 at 18.50.09.jpeg

La mirada desde ADP - Agronegocios del Plata

“Que la cantidad nos defienda es muy bueno, y que el resultado esté por el lado del rendimiento reparte más a nivel de la cadena”, evaluó esta semana el director ejecutivo de ADP-Agronegocios del Plata, Marcos Guigou.

“Como agricultura, es un año muy bueno por cómo se ha redondeado el sistema en Uruguay, con diversidad de cultivos”, dijo Guigou en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

En ADP este año fue el de tercer mejor resultado económico para la empresa: “Los dos primeros con soja a US$ 550 y este año con soja a US$ 370”, apuntó el director de la firma que maneja más de 25 mil hectáreas.

Respecto a las perspectivas de la zafra de invierno, consideró que el trigo y cebada están “pinchados de precio, con un número no demasiado atractivo”, pero la colza muestra una situación opuesta, “con precios despegados, respecto a la soja incluso, y eso es muy interesante”.

El precio del trigo, referencia para la cebada cervecera, cayó 2% esta semana en Chicago, desde US$ 213 a US$ 209 por tonelada en la posición diciembre.

WhatsApp Image 2025-05-30 at 18.50.10.jpeg

Colza y carinata: rumbo a las 300 mil hectáreas

En las próximas dos semanas, los pronósticos de días despejados y secos permitirán levantar las pocas chacras de soja aún por cosechar y completar en fechas correctas de siembra la instalación de los cultivos de colza y carinata, que según las estimaciones de diversos operadores podrían triplicar el área del año pasado, desde 120 mil hectáreas a cerca de 300 mil.

La colza retrocedió de US$ 558 a US$ 544 por tonelada en el mercado europeo Matif durante la semana y llevó a las cotizaciones locales del eje de los US$ 500 a unos US$ 485 por tonelada de colza este viernes.

La carinata en Uruguay cotiza a US$ 542 por tonelada.

El promedio de rendimiento de la colza en Uruguay está entre 1.600 y 1.700 por hectárea y, según Giugou, “tenemos mucho para seguir haciendo en productividad de colza pero es un cultivo que trae un diferencial y una apertura que hay que aprovecharla”.

Destacó su importancia en los sistemas agrícolas: “Claramente es el mejor antecesor de soja de segunda, que hasta rinde más una soja de segunda sobre colza que una primera, con ciclos más cortos”.

WhatsApp Image 2025-05-30 at 18.50.10 (1).jpeg

El arroz no encuentra el piso

La cosecha de arroz en Uruguay, también posiblemente récord histórico en volumen como en el caso de la soja, fue completada en un 99%, enlentecida por el clima de las últimas dos semanas.

“Se destaca el volumen producido, con calidades de grano que se conservan dentro de niveles buenos”, indicó la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA).

Y, tal como en la soja, el rendimiento que se estima en más de 9.000 kilos por hectárea deberá defender los márgenes que se siguen reduciendo en un mercado con mucha oferta de arroz a nivel mundial y buenas producciones regionales.

Cuando parecía que había hecho piso en US$ 13 por bolsa el precio en el sur de Brasil, volvió a la tendencia bajista en las últimas semanas y cerró este viernes a US$ 12,47 la bolsa de arroz, casi 7% por debajo de la referencia de un mes atrás.

El panorama comercial es desafiante y complejo para el arroz de esta cosecha.