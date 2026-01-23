Se acelera la suba de precios del ganado gordo y eso empuja los valores para la reposición

La industria presiona sobre el poco ganado gordo disponible para faena y se estiró algo más en los precios , con una oferta más retraída tras las últimas lluvias que permiten mantener el buen panorama forrajero, en particular al norte del país.

Arrancan las primeras faenas de corral para la ventana de cuota de febrero sin hacer mella en el mercado, que vio acelerarse la suba de valores y muestra un salto de 30 centavos de dólar en lo que va del año, a un ritmo de 10 centavos semanales.

Hay operaciones por lotes de ganados especiales, de volumen, que pueden estirarse cinco centavos más.

AGROINDUSTRIA Buen inicio de año para el precio de los lácteos con dos subas al hilo tras una racha de 11 ajustes

GRANJA Frutas y verduras: los precios de referencia de una nueva Lista Inteligente del Observatorio Granjero

“Al sur del Río Negro, después de la lluvia del 8 o del 10, la oferta nuevamente se tranquilizó, y los ganados que se van vendiendo son a fuerza de plata”, dijo Diego Arrospide, director de Escritorio Arrospide.

En general, operadores consultados estiman que la faena de corral no logrará apaciguar el mercado.

“Esta cuota, desde mi forma de ver, no va a tener incidencia en el mercado o en los precios, porque la demanda está muy ávida por ganados, y normalmente este periodo de encierre de ganados es de los menores del año”, comentó Arrospide.

En una época del año donde el estrés calórico incide fuertemente en las eficiencias de ganancia en los corrales y se tiende a encerrar menos.

Baja en la faena de vacunos

La menor oferta de ganado disponible se ha visto reflejada en la faena que, en lo que va de enero, muestra una baja de 14% respecto a 2025: 87.419 vacunos frente a 101.871 un año atrás.

En la última semana fueron 41.816 cabezas, con mayor proporción de hembras que de novillos.

WhatsApp Image 2026-01-23 at 14.15.46

Para Arrospide, “todo hace pensar que se va a mantener la firmeza en el mercado y no va a tener incidencia en los valores de la faena de cuota, que se va a ver reflejada en la composición de la faena la semana que viene”.

Los corrales generarán un efecto de adición y no de sustitución de los ganados, apuntó el consignatario, con valores que, a su entender, se mantendrán firmes.

Una tónica alcista marcada no solo por la poca oferta, sino por un mercado internacional que sigue muy sólido en valores para la carne vacuna.

Precio de las exportaciones de carne vacuna

El precio de exportación en los últimos 30 días fue de US$ 5.520 por tonelada y en la última semana fue US$ 5.862, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Fue menor el volumen exportado en el arranque del año a todos los destinos frente a un año atrás, pero con un precio promedio que supera en 24% al de comienzos de 2025.

b517608c-5d50-4cb8-87e1-058e8bcc7c15

“En definitiva, un mercado que está sumamente ágil, dinámico, demandado, y con precios que han subido dos escalones con respecto a una semana anterior”, apuntó Arrospide. Siempre con el clima como jugador clave. “En la medida que el clima continúa acompañando, eso le va a sacar presión al productor para vender”, expresó.

Lote 21 y Pantalla Uruguay: nuevas referencias

En el mercado de reposición, hay mayor demanda que oferta, con mucha tracción de los recriadores, los corrales y la exportación en pie.

“La poca oferta de los negocios se vende a valores superiores a semanas anteriores”, con “una avidez por los ganados, podríamos decir poco común para la época del año en que estamos”, señaló.

Los negocios cortos están muy pedidos respaldados por la recuperación del gordo.

Esa firmeza se reflejó en los primeros remates virtuales del año esta semana. En Lote 21 hubo ventas totales y subas de precios de hasta 9,2% en los lotes de terneros mixtos. Los terneros promediaron US$ 3,33 por kilo, estable comparado con diciembre y los novillos fueron muy demandados, así como las vacas de invernada y las piezas de cría.

En Pantalla Uruguay, con 99% de venta, también hubo subas destacadas. El promedio para los terneros fue de US$ 3,46 por kilo, 5,5% por encima de los 3,28 del remate anterior. La vaca de invernada pasó de US$ 2,16 en diciembre a US$ 2,33, una suba de 8%.

WhatsApp Image 2026-01-23 at 14.23.39

Enero avanza con una firmeza sostenida de valores, demanda muy activa tanto para el gordo como para la reposición y una oferta sujeta al clima.