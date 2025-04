Se tonifica la demanda de carne y los precios del ganado gordo no aflojan

Equilibrio de precios: novillo en US$ 4,60

“Estamos en un escenario de equilibrio de precios con estas oscilaciones naturales del mercado”, señaló el presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), Otto Fernández Nystrom.

La semana pasada e incluso a comienzos de esta semana hubo demanda adicional de alguna planta, comentó Fernández, a pocos días de comenzar la faena de corral con destino a la próxima ventana de cuota.

“Habitualmente tiene una incidencia, por lo menos, en la presión de compra de la industria, no sé si la cuota afectará o no los valores”, dijo.

Los mejores novillos se sostienen en el eje de US$ 4,60 por kilo.

Se paga US$ 4,40 para la vaca especial y pesada.

Es firme la demanda del abasto para la vaquillona que cotiza entre US$ 4,45 y US$ 4,50 por kilo.

“Donde nos mantengamos en este escenario de relativa estabilidad, el mercado va a seguir fluyendo naturalmente, independiente de la faena de cuota”, apuntó el presidente de ACG.

Desde lo productivo las condiciones están dadas. La disponibilidad forrajera de comienzos de este otoño es la segunda mejor del último quinquenio, señaló el Instituto Plan Agropecuario en su informe mensual en base a la encuesta RING.

Faena: casi 50 mil vacunos

La faena de la semana pasada alcanzó los 49.416 vacunos, por encima de la semana anterior y 4,6% arriba de un año atrás. Hubo predominancia de hembras.

WhatsApp Image 2025-04-17 at 12.22.17(2).jpeg

Señales alentadoras desde el exterior

Desde el exterior aparecen algunas señales alentadoras.

Los precios para la carne vacuna en China se tonifican, mientras Estados Unidos y Europa siguen firmes.

Esta semana no fueron actualizados los datos de exportación de Uruguay por parte del Instituto Nacional de Carnes (INAC) que hasta el 5 de abril mostraba un precio promedio de US$ 4.720 por tonelada, casi 17% más que hace un año para la carne vacuna y US$ 5.119 por tonelada de carne ovina, una fuerte suba interanual de 35%.

En medio de la turbulencia financiera por la incertidumbre comercial generada por la escalada arancelaria de Donald Trump, el negocio de la carne es de los pocos que parece salir favorecido: las acciones de los grandes frigoríficos brasileños subieron hasta 40% en el último mes.

WhatsApp Image 2025-04-17 at 12.43.52.jpeg

Informe alcista del USDA

El USDA proyecta un crecimiento de 2,5% para las exportaciones de carne vacuna de Uruguay frente a 2024, que alcanzarían 485.000 toneladas, de acuerdo a su reporte semestral Livestock and Poultry: World Markets and Trade, publicado esta semana.

Las exportaciones de Australia y Brasil serían récord y las de Paraguay también, alcanzando por primera vez las 500 mil toneladas.

El USDA preveía que las importaciones de carne vacuna de EEUU se redujeran este año, pero esa estimación dio un vuelco: ahora se espera que crezcan 5% interanual en un escenario de caída de su faena, de su producción de carne y sus exportaciones.

En China seguirán creciendo las importaciones de carne vacuna, pero a menor ritmo que en años anteriores: 2% interanual en 2025. “La incertidumbre económica y la cautela en el consumo limitarán la demanda de carne vacuna. Además, los principales proveedores de carne vacuna esperan con interés los resultados de una investigación especial de salvaguardia”, señaló el reporte estadounidense.

En el mercado de reposición, en el pico de oferta de la zafra de terneros, los precios se moderan en niveles muy destacados, con un promedio en el eje de US$ 3 por kilo para esa categoría.

Sigue firme la exportación en pie y la demanda de los corrales.

En las próximas semanas estarán saliendo 3.000 vacunos en el primer embarque de ganado vivo de Uruguay hacia Israel.

WhatsApp Image 2025-04-17 at 12.22.17(1).jpeg

Ovinos con mínima faena desde 2023

La faena de ovinos fue la más baja desde julio de 2023 con 6.229 cabezas.

Aún así los precios resisten, sin tanto dinamismo en la colocación por la baja cantidad de plantas activas faenando.

El cordero ronda los US$ 4,32 por kilo, la oveja US$ 3,52 y los capones US$ 3,62.

En lo que va de abril la actividad industrial se redujo a la mitad frente al mismo mes de 2024.

En el acumulado del año la retracción es de 29%, con una caída desde 279.616 a 199.157 cabezas.