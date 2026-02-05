Dólar
/ ENTREVISTA

Andy Israel, founder y CEO de Pooshlo en Startup Sounds: "Lo que estamos haciendo es una tercer forma de marketing digital"

"Las marcas pueden contratar interacciones de los influencers en escala. Por ejemplo, una marca puede seleccionar 50 influencers para que comenten una sola publicación, en vez de que un influencer haga un contenido", explicó

5 de febrero 2026 - 10:06hs
Andy Israel, founder y CEO de Pooshlo, conversó con El Observador en el ciclo de entrevistas Startup Sounds en colaboración con Draper House Americas y aseguró que su compañía representa una "nueva forma" de hacer marketing digital.

"Pooshlo, lo que busca hacer es una nueva forma de marketing digital. Hoy en día, vos tenés paid ads, ya sean Google o Meta, donde las marcas pautan para poder publicitar lo que están haciendo. Después tenés al influencer marketing tradicional que está basado en el contenido", comenzó.

"El tradicional es el que existía antes de Pooshlo, que es un influencer marketing 100 % centrado en el contenido, que es el que vemos en Instagram o en TikTok, donde hacen contenido, hacen videos y nos recomiendan productos", continuó.

A estas dos estrategias, explicó Israel, agregarán una "tercer forma de marketing digital", que es "utilizar el influencer marketing, pero no con el contenido, sino con interacciones".

"Las marcas pueden contratar interacciones de los influencers en escala. Por ejemplo, una marca puede seleccionar 50 influencers para que comenten una sola publicación, en vez de que un influencer haga un contenido", explicó.

"Eso permite que el algoritmo piense que la publicación es mucho más relevante y permite también que la marca tenga mucha validación, porque las marcas valoran mucho cuando los influencers comentan sus publicaciones. Es pautar en algo que todavía no se estaba pautando, que son las interacciones de los influencers y no solamente el contenido", aseguró.

Repasá la entrevista completa a continuación:

Embed - ANDY ISRAEL, de POOSHLO: “Las buenas ideas sobran, lo difícil es ejecutar”

Startup CEO

