Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
algo de nubes
Jueves:
Mín  21°
Máx  25°

Siguenos en:

/ ENTREVISTA

Andy Robert, co-founder y CEO de Slantis en Startup Sounds: "Somos muy pocas las mujeres que desarrollamos empresas a esta escala"

Sobre esto, además, destacó el "efecto multiplicador" que genera dicho "modelo de rol" en una empresa para otras mujeres

11 de febrero 2026 - 10:03hs
Andy Robert, co-founder y CEO de Slantis

Andy Robert, co-founder y CEO de Slantis

Andy Robert, co-founder y CEO de Slantis, una startup Arctech que combina tecnología y arquitectura para transformar la industria de Architecture, Engineering & Construction (AEC), dialogó con El Observador en el ciclo de entrevistas Startup Sounds en colaboración con Draper House Americas y opinó sobre el rol de las mujeres en las empresas de alto nivel.

"Somos muy pocas las mujeres que desarrollamos empresas a esta escala y a este nivel", comenzó apuntando Robert.

Sobre esto, además, destacó el "efecto multiplicador" que genera dicho "modelo de rol" en una empresa para otras mujeres.

Más noticias
Karen Serfaty y Gianina Rossi fundadoras de Atlas. Fuente: Forbes Argentina
Startups

Dos argentinas concretan un exit y venden su startup a un unicornio de Estados Unidos

diego favarolo, fundador y ceo de space ai recordo en startup sounds como fueron sus inicios cuando a los 15 anos empezo a vender computadoras
ENTREVISTA

Diego Favarolo, fundador y CEO de Space AI recordó en Startup Sounds cómo fueron sus inicios cuando a los 15 años empezó a vender computadoras

Tras esto, mencionó que, en la medida en que su compañía fue creciendo, pudieron reconocer cómo el modelo de rol que ellas ocupaban brindaba un mensaje para "otras founders mujeres" de "sí se puede".

"También hay un componente de que somos las dos madres, entonces hay realmente como un ejercicio y una intención de integrar nuestra vida personal y la presencia nuestra con nuestros hijos con el estar presentes y seguir empujando fuertemente el crecimiento de Slantis", afirmó.

"Muchas veces escuché a muchas mujeres decir que eso no se puede", cerró su oratoria.

Repasá la entrevista completa a continuación:

Embed - ANDY ROBERT de SLANTIS: “Vender no es enchufar algo: es resolver un problema real"

Temas:

Startup CEO entrevista

Seguí leyendo

Las más leídas

Conexión Ganadera: dos de los hijos de Carrasco apelaron embargo de apartamento y garage; la jueza les recordó que el dinero salió de la empresa
JUSTICIA

Conexión Ganadera: dos de los hijos de Carrasco apelaron embargo de apartamento y garage; la jueza les recordó que el dinero salió de la empresa

El mercado de Arenal Grande y Uruguay
MERCADO CORDÓN

Mercado que la IM construyó por US$2 millones tiene el 85% de los locales cerrados y sus pasillos ocupados por indigentes

Despidos en BASF: los motivos que llevan a la multinacional a reestructurarse en Uruguay

Despidos en BASF: los motivos que llevan a la multinacional a reestructurarse en Uruguay

Frigoríficos: piden a sus proveedores de animales utilizar solo productos veterinarios autorizados y esperar el tiempo fijado para remitirlos a faena.
AGROINDUSTRIA

El pedido urgente de frigoríficos a proveedores de ganado por el riesgo que hay para la economía de Uruguay

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos