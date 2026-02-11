Andy Robert, co-founder y CEO de Slantis en Startup Sounds: "Somos muy pocas las mujeres que desarrollamos empresas a esta escala"

Andy Robert, co-founder y CEO de Slantis, una startup Arctech que combina tecnología y arquitectura para transformar la industria de Architecture, Engineering & Construction (AEC), dialogó con El Observador en el ciclo de entrevistas Startup Sounds en colaboración con Draper House Americas y opinó sobre el rol de las mujeres en las empresas de alto nivel.

"Somos muy pocas las mujeres que desarrollamos empresas a esta escala y a este nivel" , comenzó apuntando Robert.

Sobre esto, además, destacó el "efecto multiplicador" que genera dicho "modelo de rol" en una empresa para otras mujeres.

Tras esto, mencionó que, en la medida en que su compañía fue creciendo, pudieron reconocer cómo el modelo de rol que ellas ocupaban brindaba un mensaje para "otras founders mujeres" de "sí se puede" .

"También hay un componente de que somos las dos madres, entonces hay realmente como un ejercicio y una intención de integrar nuestra vida personal y la presencia nuestra con nuestros hijos con el estar presentes y seguir empujando fuertemente el crecimiento de Slantis", afirmó.

"Muchas veces escuché a muchas mujeres decir que eso no se puede", cerró su oratoria.

Repasá la entrevista completa a continuación: