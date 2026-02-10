Dólar
/ ENTREVISTA

Diego Favarolo, fundador y CEO de Space AI recordó en Startup Sounds cómo fueron sus inicios cuando a los 15 años empezó a vender computadoras

"Tenía 15 y me puse a vender clones de computación en ese momento de la PC y realmente ese fue mi primer negocio, que fue un éxito", contó

10 de febrero 2026 - 12:28hs
Captura de pantalla 2026-02-10 122711

Diego Favarolo, fundador y CEO de Space AI, estuvo en el ciclo de entrevistas Startup Sounds de El Observador en colaboración con Draper House Americas y, entre otros temas, recordó cómo fueron sus inicios cuando a los 15 años empezó a vender computadoras.

"Tenía 15 y me puse a vender clones de computación en ese momento de la PC y realmente ese fue mi primer negocio, que fue un éxito", comenzó contando.

"Llegué a vender 400 máquinas por mes de clones de PC en Buenos Aires, yendo al colegio secundario. Cuando terminé eso, a los 18, fundé Bumeran. Esa es la realidad de la secuencia", agregó.

Tras esto, el entrevistador Ignacio Marchionna de Draper House Americas indagó un poco más y le consultó a Favarolo cómo surgió la idea de empezar a vender a los 15 años.

"Fácil. Quería una computadora nueva, me había hecho un laburo, conseguí los fondos, la compré desarmada porque la quería rápido, la armé y dije, bueno, acá tenemos una oportunidad", respondió.

Según recordó, en esa época era "justo el boom de la PC", cuando "todo el mundo empezaba a comprar".

"Empecé desde ahí, desde que me armé la mía. Empezó a correrse un boca a boca y se transformó en un negocio que tuve que organizarme, tercerizar, porque no podía hacer 400 máquinas yo solo", contó.

Repasá la entrevista completa a continuación:

Embed - DIEGO FAVAROLO de SPACE AI: “El Space Economy puede ser la oportunidad más grande de la historia”

