"La IA está permeando en todos los sectores de la economía": Joaquim Lima y Santiago Caniggia Bengolea en Startup Sounds

Joaquim Lima y Santiago Caniggia Bengolea en Startup Sounds sobre la IA

Joaquim Lima, partner de Riverwood Capital, y Santiago Caniggia Bengolea, tech founder de UBS, hablaron con El Observador en el ciclo de entrevistas Startup Sounds en colaboración con Draper House Americas y opinaron sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en las inversiones.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

"Ha cambiado mucho; cuando empezamos había toda una infraestructura. Ahora estamos en una tercera revolución, que es la IA", comenzó señalando Lima sobre el impacto de la IA en las inversiones.

"La IA está permeando en todos los sectores de la economía, desde herramientas hasta la salud, para todos los sectores", dijo y destacó que representó un "cambio muy grande para hacer inversiones".

Caniggia, por su parte, comentó que, previo a la inteligencia artificial, se encontró con los "verticales" de "transformación digital". "Era imposible encontrar fondos que no sean agnósticos", mencionó.

"Hoy la IA, a todos esos verticales, hace que se tengan que renovarse y repensarse", dijo y explicó que producto de eso, en su caso, están en una "vuelta de revisión" para ver qué funciona. Repasá la entrevista completa a continuación: Embed - JOACHIM LIMA y SANTIAGO C. BENGOLEA: “La IA obliga a repensar todos los modelos de negocio”