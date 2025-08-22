Arranca la recta final para la Qualy al Mundial de rugby: Uruguay ante Paraguay pensando en Chile y partidos clave en Norteamérica y el Pacifico

Los Teros saldrán este sábado ante Paraguay, a las 15:30 en el Estadio Charrúa (Disney+), para sellar la serie de semifinales de la Qualy al Mundial de Rugby Australia 2027. Las chances de que Uruguay quede afuera de la final ante Chile se aproximan mucho a cero, luego de la victoria 38-0 de la ida en Asunción. Los dirigidos por el cordobés Rodolfo Ambrosio son más equipo, llegan con un equipo más fuerte que en la ida y son locales.

De todos modos, el sábado importará más que el resultado final. En primer lugar, para Los Teros es muy importante terminar sin lesiones, ya que en una semana se jugarán el partido de ida de la final ante Los Cóndores, en la que estará en juego un pasaje directo al Mundial de rugby. Un ticket directo que a nivel sudamericano no se disputa desde 2006, cuando Los Pumas le ganaron a Los Teros en el CASI y de esa forma clasificaron de forma directa al Mundial de Francia 2007. Desde ese momento, tanto Uruguay como Chile han debido recorrer caminos de playoffs ante Norteamerica o repechajes globales para poder clasificar

Ahora, Sudamérica tiene por primera vez una plaza directa, más allá de Argentina, que clasifica automáticamente por haber sido uno de los mejores del mundial 2023. Por eso el duelo contra los trasandinos es de una importancia extrema. El equipo conducido por Pablo Lemoine clasificó hace un mes, cuando ganó la serie con comodidad a Brasil y desde allí prepara el duelo definitivo pensando en Uruguay. Los Teros cerrarán su serie recién este sábado, porque eligieron llegar con el mayor rodaje posible a ese partido.

En ese sentido, el equipo celeste recupera algunos jugadores clave para este partido, y pensando en que lleguen con el mejor rodaje posible a la final. Por ejemplo, la pareja de centros Andrés Vilaseca y Felipe Arcós Perez, que se habían lesionado en el test match ante Argentina, el 19 de julio: el capitán con una compresión nerviosa en un brazo, el segundo centro con una lesión en el codo. Ambos están 100% recuperados y por eso van desde el vamos.

Además en el banco vuelven Guillermo Pujadas y Juan Manuel Alonso, ambos con lesiones de espalda que los habían marginado desde hace varias semanas. Lo mismo con Manuel Rosmarino, con un desgarro. También vuelve a estar disponible, aunque no quedó entre los 23, Joaquín Myszka, quien también venía con una lesión lumbar.

En cambio, no está Ignacio Facciolo (segundo desgarro tras su lesión en la final del Super Rugby Américas).

La sorpresa en el plantel del partido es la ausencia del apertura Felipe Etcheverry y del octavo Manuel Diana. Según pudo saber El Observador, ambos entrenaron con normalidad en la semana, por lo que su ausencia se debe a motivos técnicos y a probar otros jugadores en sus puestos: en el caso del 10, Ícaro Amarillo, que ha tenido pocas chances allí. Y en el 8, darle minutos a Carlos Deus, que se perdió varias semanas por una lesión en el ojo durante el Super Rugby Américas. Además, la ala Manuel Ardao va al banco.

Esta semana llegó Baltazar Amaya desde Béziers, Francia, y será titular. Para el sábado, además, se espera la llegada del resto de los jugadores basados en Francia: Germán Kessler y Diego Arbelo (Rouen, Nationale 1, tercera de Francia), Manuel Leindekar (Oyonnax, ProD2, segunda francesa) y Santiago Sarata (Castres, Top14 francés).

Norteamérica empieza a definir lugares

Este viernes por la noche comienza la Pacific Nations Cup, el torneo en el que Canadá, Estados Unidos, Samoa y Tonga definen sus pasajes a Australia 2027. El torneo, en que además juegan Japón y Fiji (ya clasificados) se disputa en dos series de tres equipos, y reparte tres plazas directas, mientras que el peor clasificado juega un playoff ante el perdedor de Uruguay.Chile, que se disputará inmediatamente después a la finalización de ambos torneos.

El Grupo A lo integran Fiji, Samoa y Tonga, mientras que el B lo juegan Estados Unidos, Canadá y Japón. Los dos primeros de cada serie clasifican a las semifinales, mientras que los dos terceros juegan por el quinto puesto.

Asumiendo que la lógica indica que Japón y Fiji se meterán en semifinales, los duelos de esta primera semana definen en buena medida quienes jugarán por el quinto y sexto lugar, y por ende, quienes evitarán el playoff ante Sudamérica. En Canadá, los locales enfrentan a Estados Unidos (hora 22 de Uruguay), mientras que a las 23 Tonga recibe a Samoa.

Alienaciones Uruguay-Paraguay

1) Mateo Sanguinetti, 2) Facundo Gattas, 3) Reinaldo Piussi; 4) Felioe Aliaga, 5) Ignacio Dotti; 6) Santiago Civetta, 7) Lucas Bianchi, 8) Carlos Deus; 9) Santiago Álvarez, 10) Icaro Amarillo; 12) Andrés Vilaseca, 13) Feliope Arcos Pérez; 11) Ignacio Alvarez, 14) Baltazar Amaya, 15) Juan González. HC: Rodolfo Ambrosio

16) Guillermo Pujadas, 17) Francisco Suárez, 18) Ignacio Péculo, 19) Manuel Rosmarino, 20) Manuel Ardao, 21) Juan Tafernberry, 22) Joaquín Suárez, 23) Juan Manuel Alonso

1) Daniel Cabral, 2) Agustín Benitez, 3) Enrique Quinteros; 4) Juan José Heisecke, 5) Mariano Garcete (C), 6) Juan Martin Sebriano, 7) Ariel Nuñez, 8) Francisco Bareiro, 9) Gonzalo Bareiro, 10) Joaquin Mussi, 12) Sebastián Urbieta, 13) Ramiro Amarilla; 11) Juan Gonzalez, 14) Facundo Paiva, 15) Arturo López. HC: Ricardo Le Fort

Reservas: 16. Lucas Otaño, 17. Cesar Perez, 18. Estefano Aranda, 19. Camilo Blasco, 20. Adrian León, 21. Diego Miño, 22. Rafael Bareiro, 23. Patricio Cabrera

A qué hora juegan Los Teros y donde verlo en vivo por tv y streaming

Hora: 15.30

TV: Disney+

Referee: Damian Schneider

Entradas: AccesoYa.uy

$400 tribunas cabeceras

$600 Tribuna Bolivia

$1.000 Tribuna Preferencial

Fechas importantes clasificación al Mundial 2027

viernes 22/8

22:00 Canadá-USA, Pacific Nations Cup

23:00 Tonga-Samoa, Pacific Nations Cup

sábado 23/8

15:30 Uruguay-Paraguay, Qualy Sudamericana

sábado 30/8

0:00 Tonga-Samoa, Pacific Nations Cup

5:00 Japón-Canadá, Pacific Nations Cup

15:00 Chile-URU/PAR, Qualy Sudamericana

sábado 6/9

0:00 Samoa-Fiji, Pacific Nations Cup

15:30 URU/PAR-Chile, Qualy Sudamericana

22:05 USA-Japón, Pacific Nations Cup

sábado 14/9

15:35 Quinto puesto Pacific Nations Cup

18:35 semifinales Pacific Nations Cup

21:35 semifinales Pacific Nations Cup

sábado 20/9

19:35 tercer puesto Pacific Nations Cup

22:35 final Pacific Nations Cup

Ida playoff PNC-SAR

sábado 27/9

Vuelta playoff PNC-SAR