"Me han impresionado los atletas que tienen": entrevista a Warren Gatland, la leyenda del rugby mundial que llegó a Peñarol

Me contactaron hace aproximadamente un mes para preguntarme si estaría interesado en venir aquí. El contacto inicial fue de Phil Davies (director de rugby de World Rugby), él había tenido mucha experiencia con Uruguay antes. Me dijo, ‘te encantará el país, la gente es fantástica’. Así que pensé: sí, es una oportunidad de venir aquí por 3 semanas. Es mi primera vez aquí, he estado en Argentina varias veces, estoy muy emocionado de estar aquí para ver el rugby en Uruguay, cómo es la estructura. Haciendo un poco de trabajo con Peñarol y la academia también, y observando los entrenamientos.

También habló con Craig White, preparador físico que trabajó con usted en los Lions y estuvo involucrado con Los Teros también.

También hablé con Craig White, le pregunté sobre su tiempo aquí trabajando con la selección nacional, no con estos nuevos entrenadores, pero ha trabajado con mucho del resto del personal, mánager, equipo de preparadores físicos también. Craig y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, inicialmente de nuestro tiempo juntos en Wasps y luego con Gales también y también con los British and Irish Lions. Realmente disfrutó su tiempo aquí y dijo: ‘lo pasarás fantásticamente, disfrutarás Montevideo’.

¿Y cuál fue la razón para que usted dijera, ‘sí, viajaré a Uruguay’?

Para mí es la oportunidad de experimentar algo nuevo. Nunca he estado aquí antes, quería ver cómo era la estructura, observar a diferentes jugadores, cómo los entrenadores enfocan las cosas. Y lo que pasa conmigo es que, aunque he estado involucrado en el juego durante mucho tiempo y he tenido mucha experiencia, sigo aprendiendo todo el tiempo. Así que no se trata solo de que yo venga a aportar algo de experiencia. Se trata de ver qué está sucediendo aquí y qué cosas hacen ellos un poco diferente también. Ir a un país en el que nunca había estado antes y experimentar eso, pero también ver cómo era el rugby aquí en Uruguay.

¿Cuánto sabía sobre el rugby uruguayo antes de esta oportunidad?

No mucho, aparte de haber hablado con Craig y su experiencia. Probablemente también por la experiencia de los Mundiales de 2015 y 2019, hemos estado juntos en la fase de grupos. Mi experiencia fue un poco dura… son muy apasionados, tienen pasión latina en términos de dar el 100%. Y algunos atletas excelentes. También viniendo de un país como Nueva Zelanda, que es pequeño y similar en población a aquí. Sé que el fútbol es enorme en Uruguay, pero también son muy apasionados por el rugby. También recuerdo en 2012, cuando estaba de regreso en Nueva Zelanda y mi hijo jugaba al rugby para Hamilton Boys. Tuvimos al British School de Uruguay de gira y tres jugadores se quedaron con nosotros. Estuvieron en nuestra casa unas cuantas noches para un partido, así que esa fue mi primera experiencia conociendo gente de Uruguay.

¿Fue difícil preparar un partido de Copa del Mundo de Rugby contra un país del que sabe muy poco, como le pasó frente a Uruguay?

Creo que lo más difícil es que, debido a que hay mucha expectativa, entras al partido como favorito esperando ganar, y sabes que vas a jugar contra un equipo que va a estar increíblemente motivado. En 2015, jugábamos en el Principality Stadium, que es un estadio fantástico y había un gran ambiente, y jugábamos contra un equipo que no tenía nada que perder. Es su oportunidad de jugar en el escenario mundial y tienes que asegurarte de estar bien preparado.

Y en 2019 fue aún más parejo.

Sí, fue ajustado para nosotros. Lo difícil de los Mundiales es que no puedes seguir jugando con el mismo equipo todo el tiempo. Tienes que rotar a algunos de los jugadores y darles una oportunidad a otros. Y ese fue un grupo tan duro porque tenías a Uruguay, Gales, Fiji y Australia. Y yo sabía, teniendo un gran amigo en Craig White, cuánto trabajo habría hecho en términos de la preparación física de los jugadores, y creo que él habría tenido un gran impacto en ese aspecto, y en la preparación. Así que sabía que iban a estar bien preparados y que iban a ser un equipo duro, y lo fueron.

¿Conocía el Super Rugby Americas antes de venir aquí?

No, la verdad es que no. Sé que es una competición nueva, no lleva mucho tiempo, creo que está ganando popularidad e impulso. El Super Rugby Américas será fantástico para el juego y espero que crezca y haga que esos equipos sean más fuertes en esa competición. Ojalá puedan añadir algunos equipos más y luego, con suerte, desarrollar a los jugadores que provienen de allí para que se conviertan en jugadores internacionales.

Por lo que ha visto, ¿cuáles son sus impresiones sobre el nivel de juego?

Solo llevo aquí unos días, pero me ha impresionado. Hablando con los entrenadores, y su organización, el trabajo que están realizando y la planificación, vi un par de sesiones de entrenamiento y a los jugadores, y un par de reuniones de equipo. Lo que vi fue excelente. Me pareció muy bueno el entrenamiento de ayer, cómo estaba planificado, su duración, la intensidad. No estaban 100% contentos porque dijeron que cometieron algunos errores, pero eso sucede en cada sesión. A veces quieres algunos errores para que te vayas pensando "oh, podemos ser mejores la próxima vez". Lo último que quieres a veces es una sesión de entrenamiento perfecta porque no siempre se transfiere al rendimiento del fin de semana. Peñarol tendrá un partido importantísimo el viernes contra Pampas, un equipo al que no han vencido, pueden conseguir una semifinal en casa, lo cual es una gran motivación.

¿Qué estaría contento de lograr en estas tres semanas?

No he venido aquí a cambiar nada. Habiendo hablado con los entrenadores, y sé por mi propia experiencia, que el partido del viernes por la noche es realmente importante. Así que para mí, se trata solo de observar y tener algunas ideas sobre: ‘¿has pensado en esto?’. Lo último que quiero hacer es llegar y cambiar algo, porque están llegando al final de su temporada y es importante que no se sientan amenazados por mí, que puedan continuar con su propio entrenamiento, planificación y preparación, y yo solo estoy allí para quizás darles algunas ideas. Tomé un café con Ivo y su equipo hoy, hablamos de varias cosas pequeñas que yo veo que quizás ellos no han considerado, que pueden ayudar.

¿Podemos saber alguna de esas ideas?

Acabamos de hablar sobre algo como la zona de contacto. Estaba preguntando, ¿entrenan la presentación externa del balón? Y me preguntaron por qué. Les dije, porque el 80% de los turnovers en el juego ocurren cuando el portador del balón presenta el balón hacia adentro y ahí es donde viene la amenaza para el pescador. Si lo presentas por fuera, en la misma dirección en la que podrías ir, entonces reduces el riesgo de una posible pérdida de balón. También hablamos sobre el lineout, dónde los jugadores atrapaban el balón y alguien se desmarcaba, simplemente cómo uso su velocidad para que le fuera un poco más rápido salir. Solo algunas ideas, simplemente tener conversaciones generales sobre el juego y el entrenamiento.

El breakdown es una parte muy importante del juego, y especialmente en la cultura rugbística en Uruguay.

El breakdown es realmente importante y también tener una conversación sobre las sesiones de entrenamiento. La zona de contacto, el breakdown, quieres incluir eso en cada sesión de entrenamiento porque es muy importante en el juego, asegurándote de que no tiene que ser contacto pleno. Puede ser contra escudos de tackle. A veces puede ser poco y frecuente en términos de asegurarte de que sigues trabajando en esa zona de contacto porque eso es lo más importante del ataque, tratar de obtener balón rápido, y luego defensivamente tratar de detener a la oposición también.

Peñarol tiene en este torneo un estilo de rugby rápido, mucho manejo de manos, pero ha sido difícil mantener el impulso debido a los errores de manejo.

Sí, el riesgo de eso son los errores de manejo, pero se trata de encontrar ese equilibrio entre la emoción de mover y trasladar el balón y también tener a tus tomadores de decisiones pensando en la gestión del partido. Cuando es el momento de pensar no es el momento adecuado para moverla. Quizás tengamos que patear y jugar un poco en territorio. Pero una cosa sobre el juego es que a los jugadores les encanta mover el balón, les encanta jugar y estar entusiasmados con eso. Pero lo que me ha impresionado aquí han sido los atletas, y creo que una de las cosas que Sudamérica produce son atletas excelentes. Quizás eso comienza jugando al fútbol cuando son jóvenes, por lo que tienen buen juego de pies y buena visión. Y creo que lo positivo también es que Uruguay lo ha hecho particularmente bien en el circuito de sevens, y esos jugadores han estado llegando, y creo que ha sido una muy buena experiencia para ellos también.

Uruguay se ha consolidado entre los 20 mejores del mundo del rugby. Pero ha sido difícil seguir progresando. ¿Cree que es posible?

Creo que están comenzando de la manera correcta en términos de las academias, desarrollando eso. Seguir invirtiendo recursos en el rugby de clubes. La otra cosa es que yo aprovecharía cualquier oportunidad para jugar contra equipos mejores, porque así es como mejoras como jugador, no jugando contra equipos a los que puedes vencer, sino jugando contra buenos equipos. Eso es lo único que Uruguay debería tratar de hacer. Cada vez que tengas la oportunidad de jugar contra equipos que están mejor clasificados, mejorarás, ahí es donde ocurre el aprendizaje. Así que esas son las cosas que creo que pueden ayudarles. Ya tienen algunas cosas buenas implementadas en términos de la academia, el rugby de clubes y el Super Rugby también, y luego simplemente continuar desarrollando a esos jugadores. Lo positivo también es que el torneo Sub-20 va a pasar a 16 equipos, así que el próximo año Uruguay participará en eso y creo que será muy bueno para el desarrollo de esos jugadores.

Por otro lado, los países del Tier 2 se enfrentan a un problema con el proyecto de la Liga de Naciones que reduciría la competencia entre los países del Tier 2 y el Tier 1. Usted también ve el otro lado del problema, que el Tier 1 necesita tener buena competencia para aumentar las audiencias y los ingresos. ¿Cómo ve este momento del rugby?

Ese es el papel de World Rugby. Hablan de hacer crecer el juego y desarrollarlo, no solo para los equipos de primer nivel, sino globalmente. Creo que es su responsabilidad asegurarse de que lo hagan, que las naciones del Tier 2 y las naciones en desarrollo tengan esas oportunidades de jugar en torneos o contra algunos de los mejores equipos. Asegurándose de que no se trata solo de las naciones de primer nivel. Sé que eso es importante para el juego en la Copa del Mundo, y el dinero que genera. Y luego el desarrollo del juego femenino también está costando mucho dinero, pero si vamos a asegurarnos de que continuamos haciendo crecer el juego y haciéndolo popular en países que todavía se están desarrollando, entonces necesitan estas oportunidades para jugar contra equipos que son mejores y también para jugar en competiciones que son mejores. Vimos eso con el sevens, están comenzando a tener su oportunidad de jugar contra equipos mejores, y luego los ves desarrollándose y mejorando, y es exactamente lo mismo con el XV. Así que es importante que el rugby no descuide a esos países que buscan esas oportunidades para mejorar y progresar.

El Sevens enfrenta el mismo problema el próximo año con la reducción del circuito de 12 a 8 equipos.

También existe esa posibilidad, es algo de lo que los responsables deben ser conscientes y analizar en términos del número de equipos involucrados y asegurarse de que sea viable y que la gente tenga esas oportunidades y se desarrolle.

La otra cara del rugby internacional es el rugby de clubes: Uruguay, Chile también tienen muy pocas oportunidades de insertar jugadores al mejor nivel posible. ¿Cómo ve eso?

Ese es el desafío, cómo expones a esos jugadores. Una forma es un Mundial, y quizás con los Sub-20 el próximo año, si algunos de esos jugadores son vistos La otra forma es, ¿quién representa a esos jugadores? Son los agentes los que presentan sus nombres a los clubes en Europa para potencialmente darles la oportunidad de ir a jugar en buenos clubes y mejorar como jugador y luego regresar y jugar para Uruguay. No estoy seguro de cuál es la respuesta a eso, pero cuando le pregunto a algunas personas aquí si los jugadores tienen esa oportunidad de ir a jugar a Inglaterra o Francia, ¿los animan? y dijeron, sí, por supuesto. Quieren que los jugadores vayan a los mejores equipos posibles para tener esa experiencia y luego traer esa experiencia de regreso. Los agentes se vuelven realmente importantes, pero también es la oportunidad de formar una relación con algunos clubes en Francia o en Inglaterra, para que esos jugadores sean enviados allí a prueba o algo así para darles esa oportunidad de jugar potencialmente al más alto nivel.

Es muy temprano en este viaje, pero ¿le gustaría extender esta ayuda con Uruguay, con Los Teros?

Solo estoy aquí por unas semanas de momento, solo observando y teniendo una gran experiencia. Sé que Los Teros tienen algunos partidos importantes próximamente también. Así que solo estoy disfrutando la experiencia aquí en este momento y, observando, aprendiendo y disfrutando la cultura. La hospitalidad ha sido fantástica hasta ahora.

¿Cuál es su opinión sobre los últimos cambios en las reglas, especialmente aquellos en el scrum, pero también con la idea de hacer el juego más rápido?

Creo que uno de los problemas con el juego a veces son las reglas y, y hacer que los aficionados y todos entiendan cuáles son todas las reglas. Así que se trata solo de simplificar un poco el juego para asegurarse de que sea un poco más continuo, que haya más tiempo de balón en juego. Creo que están tratando de hacer eso. A veces tenemos que ser conscientes de que a los jugadores se les dice que se apuren, pero los árbitros también van al TMO y eso lleva tiempo. Creo que todos son conscientes de asegurarse de que intentemos acelerarlo.

¿Cuál es la nueva regla que más le gusta?

Quizás que después de un free kick no tengamos un reseteo del scrum, sino un penal rápido (tap penalty). O la regla donde el medio scrum no puede dar la vuelta al scrum, creo que eso ha sido positivo para el juego. También el reloj de pateo para los pateadores. Son muy conscientes de asegurarse de que intentamos hacer el juego lo más agradable posible desde el punto de vista del espectador y quizás también más fácil de entender.

La del scrum no es muy popular aquí porque tenemos una cultura de scrum muy importante. Mucha gente dice que va en contra de la esencia del juego.

Si tienes un scrum dominante, seguirá teniendo un impacto. A pesar de todo lo demás, cuando se trata de jugar partidos importantes, las formaciones fijas son realmente importantes. Necesitas un buen scrum, necesitas un buen lineout, necesitas un buen maul, necesitas defender bien, necesitas estar en forma para jugar al más alto nivel. Así que, aunque ha habido algunos cambios, la primera línea en el libro de reglas del rugby dice que es un juego para todas las formas y tamaños, ese es el espíritu del juego y del deporte y lo que lo hace tan especial. En el rugby league no puedes distinguir qué posición juegan los jugadores. Se trata de encontrar un equilibrio entre hacer el juego agradable desde el punto de vista del espectador, hacer crecer el juego, pero también asegurarse de que tengamos un juego que todos puedan jugar.

¿Qué opina sobre que Gales elimine una franquicia profesional?

Creo que todo el mundo lo está encontrando difícil financieramente, particularmente después de la Copa del Mundo. Muchas de esas uniones pierden dinero. Ese es el debate en Gales en este momento, si pueden permitirse tener 4 equipos y si necesitan reducir a 3 o potencialmente 2 equipos para financiarlos adecuadamente. Y eso va a suceder quizás en los próximos 2 años. Así que a todos esos equipos se les ha dado 2 años para potencialmente arreglarse financieramente y reciben asistencia de la unión para hacerlo y, con suerte, pueden tener éxito. Así podrían continuar teniendo 4 equipos. Al final, todo se reducirá al dinero.

Desde la perspectiva de un entrenador, ¿cuál es la influencia en eso? Imagino que la base de jugadores sería menor.

Sí, desde el punto de vista del entrenador, quieres tener la mayor cantidad posible de jugadores para elegir porque eso marca la diferencia y obtienes más jugadores con más oportunidades y los jugadores más jóvenes tienen una oportunidad. Con menos equipos, a veces no ves surgir a esos jugadores. Así que es un equilibrio entre tener un número de equipos y desarrollar jugadores para asegurarse de que también puedes permitirte financieramente hacerlo.

Irlanda también ha recortado el programa de sevens. Los costos financieros son un problema, pero también está afectando al juego.

Sí, estoy de acuerdo. Creo que el COVID tuvo un impacto masivo en el juego durante un par de años. Muchas uniones y otros equipos lo encontraron difícil y todavía se están recuperando de eso y, como resultado, no creo que haya tanto dinero entrando al juego por parte de las emisoras y los patrocinadores y esas cosas. Así que, todo el mundo está como reseteándose en este momento y solo va a llevar algo de tiempo ver potencialmente qué sucede. Creo que también hay un debate muy bueno sobre la televisión y el juego, si pagas por tus suscripciones o lo pones en televisión abierta para que más personas estén expuestas al juego. Hay un debate entre el dinero que entra por el pago por evento o, ¿estás haciendo crecer el juego permitiendo que más gente lo vea?

¿Le gusta cómo se juega al rugby hoy en día? ¿Se divierte viendo un partido de rugby, a nivel profesional?

Sí. Producimos algunos atletas increíbles en este momento. Y con atletas que son tan grandes, poderosos y están en forma, a menudo no hay mucho espacio en el campo para crear oportunidades para que los equipos anoten puntos, pero sí, todavía amo el juego y todavía disfruto yendo a ver partidos. Esperemos que continuemos haciendo crecer el juego globalmente, eso es realmente, realmente importante. Creo que tenemos una responsabilidad y esa es una de las razones por las que estoy aquí. Creo que esa es una responsabilidad, tratar de ayudar y asegurarse de que hacemos crecer el juego para que todos lo disfruten, y vimos un poco de eso a través del sevens a lo largo de los años. Vimos eso con los Juegos Olímpicos y la inversión que se destina a eso, y cómo algunas de las naciones más pequeñas pueden crecer y mejorar al participar. Queremos verlo también en el juego de XV.

¿Qué opina sobre la propuesta de una Copa del Mundo de clubes de rugby en 2028? R: Sé que se ha hablado mucho en los últimos años de tener potencialmente una competición de clubes de rugby, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Creo que eso va a generar muchos ingresos financieros. Pero, ¿cómo nos aseguramos en el futuro de que otros equipos u otros clubes puedan ascender a eso? Eso puede llevar varios años porque no quieres competiciones cerradas donde potencialmente no haya descenso o ascenso. ¿O tienes una competición de Tier 2 allí? Pero el problema con eso es qué tipo de audiencias vas a conseguir para el Tier 2 y luego quién los va a patrocinar y si la televisión va a mostrar esos juegos. Así que, será interesante ver qué sucede en esa competición mundial de clubes de rugby. Sé que hubo mucho debate entre el Hemisferio Norte y los clubes franceses, y luego obviamente el Hemisferio Sur. ¿Cuándo sucede? ¿Cómo funciona? Y tienes lugares como Oriente Medio, como Qatar, que están bastante interesados en invertir, o Arabia Saudita también. Así que, se trata de encontrar el equilibrio, pero para los jugadores involucrados creo que es emocionante poder viajar y jugar. Si no estás involucrado internacionalmente, jugar contra jugadores de otros equipos y otros clubes, globalmente, y luego terminar con una especie de campeón mundial cada pocos años.

¿Cuáles son sus planes para el futuro cercano? ¿Está interesado en tomar algún otro país importante en el futuro?

Sí. Estoy tomándome un descanso, estoy aquí por 3 semanas y luego vuelo a España para unas pequeñas vacaciones. Me reuniré con mi esposa, mi hijo y mi hija y luego iré al sur de Francia y luego regresaré a Nueva Zelanda, haciendo algo de trabajo con Sky TV en el Reino Unido para los 3 tests de los Lions. Y en agosto, tendré unas pequeñas vacaciones en Fiji, así que sé lo que haré hasta entonces. Después, simplemente esperaré y veré.

Será muy especial esta gira de los Lions, la primera sin usted involucrado en el equipo.

Sí, es un buen equipo el que Andy Farrell ha elegido. Creo que Australia va a ser mucho más dura de lo que la gente espera porque existe la expectativa de que los Lions son favoritos y van a salir y ganar 3-0. Creo que va a ser mucho más reñido que eso. Y hay muchos jugadores nuevos en el equipo de los Lions y el desafío con los Lions es que tienes poco tiempo de preparación, y estás reuniendo a jugadores de 4 países, y entrenadores y demás.

Y todos son una estrella.

Todos son jugadores enormes. Y luego estás jugando fuera de casa y viajes y dos partidos a la semana, y cómo planificar y prepararse para eso. La presión estará sobre los Lions porque todos esperan que ganen, así que hay menos presión sobre Australia. Y creo que los equipos australianos lo han estado haciendo mejor este año en el Super Rugby Pacific, particularmente los Brumbies. Y es un equipo australiano joven. Creo que va a estar reñido.

Como neozelandés, ¿le gusta el nuevo formato del Super Rugby sin los largos viajes a Sudáfrica, a Argentina?

Creo que sucedió por economía, obviamente le estaba costando mucho dinero a Argentina financieramente, también Sudáfrica encontraba difíciles los viajes. Una de las cosas que los equipos de Nueva Zelanda y Australia extrañan de no jugar contra los equipos sudafricanos en el Super Rugby. El set piece, hombres grandes, son físicos, así que extrañan ese tipo diferente de rugby que juegan los sudafricanos. Pero creo que la competición está creciendo, ha sido grato ver mejorar a Moana Pasifika, Fijian Drua también están mejorando. Muchos de los jugadores fiyianos están en Francia y en Europa, así que cuando se junten, deberían ser un equipo más fuerte por la experiencia que han tenido en el Super Rugby o en Europa.

¿Dónde puede Argentina obtener más competencia internacional de clubes?

Es una lástima porque fue una gran experiencia ir a Argentina y jugar contra ellos en el Super Rugby o cuando venían a Nueva Zelanda o Australia. Es un gran desafío para Argentina. Una de las cosas es conseguir que la mayor cantidad posible de jugadores jueguen en Francia o en una competición inglesa. Eso es difícil y creo que pueden hacerlo en este momento porque han tenido éxito, pero lo importante para ellos es jugar y la competencia con Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. Es bueno para sus jugadores estar expuestos y desarrollarse y ahí es potencialmente donde obtienen las oportunidades de ir a Europa o a otros países. Cuando eso se detiene, ya sabes, si se detiene, entonces creo que habría más presión sobre Argentina para potencialmente hacer crecer más el juego localmente o para entrar en algunas de estas competiciones.