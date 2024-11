Aguada ganó su primer partido en la Liga Uruguaya: mirá la tabla de posiciones y los próximos partidos

Sin embargo, un aplastante segundo cuarto puso a Aguada al frente del marcador con un parcial de 26-11.

El rojiverde mantuvo la tónica en el tercero (24-16) y entró al último parcial con el juego virtualmente liquidado.

Donald Sims con 28 puntos fue el goleador de Aguada, secundado por los también extranjeros Emmitt Holt con 21 y Frank Hassell con 18. Este último aportó 9 rebotes. Juan Santiso lideró las asistencias con 11.

En Sporting, Malik Curry y Facundo Terra marcaron 16 puntos cada uno.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

En el otro partido de la noche, Hebraica Macabi derrotó con holgura 105-82 a Welcome de visitante y sumó su tercer triunfo consecutivo.

El macabeo es uno de los invictos del torneo. El otro es Nacional que solo jugó un partido.

Skyler Hogan fue la figura del partido con 20 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias.

En la W, Santiago Moglia anotó 22 puntos pese a errar sus 6 intentos de triples.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Próximos partidos de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Este partido correspondió a la cuarta fecha del torneo, que se abrió esta noche sin que se haya aún completado la primera (falta Hebraica Macabi vs Nacional), la segunda (falta Urunday Universitario vs Defensor Sporting) ni que haya comenzado la tercera mientras ya se jugó la sexta etapa.

Este miércoles sigue la cuarta fecha con el partido entre Urupan vs Urunday Universitario que se jugará en Pando desde la hora 20.15.

El jueves se medirán Malvín vs Peñarol, Trouville vs Nacional a la hora 20.15.

El viernes lo harán Defensor Sporting vs Biguá y Aguada vs Cordón a las 20.15. Todos corresponden a la cuarta fecha.

Para el domingo está fijado Welcome vs Malvín a las 20.15 en lo que será la apertura de la quinta fecha que seguirá el lunes cuando se enfrenten Urupan vs Hebraica Macabi, Aguada vs Biguá y Cordón vs Urunday Universitario el lunes.

La quinta fecha no se completará porque para el martes 12 de noviembre está fijado el clásico entre Nacional y Peñarol que irá desde la hora 21.15 con el bolso de local.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol