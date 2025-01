Aguada goleó a Welcome y es tercero en la Liga Uruguaya de Básquetbol: mirá posiciones y los próximos partidos

Tras un primer tiempo muy parejo (Welcome 45 a 43), Aguada dio vuelta el marcador con un tercer cuarto donde Welcome siguió siendo competitivo (22-29) hasta derrumbarlo en el último parcial con un aplastante 32-7.

Donald Sims marcó 17 tantos sumando 10 asistencias.

Otro que registró un doble-doble fue el pívot Frank Hassell con 14 anotaciones y 10 rebotes.

En Welcome, el goleador fue Gustavo "Panchi" Barrera (39 años) con 15 puntos.

El partido correspondió a la 11ª fecha que se abrió el viernes con el triunfo de Nacional sobre Biguá por 97-82, el de Peñarol de visitante contra Hebraica Macabi por 93-65 y el de Trouville 78-74 sobre Cordón.

Aguada trepó al tercer lugar pese a tener deducción de dos puntos por incidentes de la temporada pasada.

Welcome, por su parte, sigue sin ganar ya que perdió los 11 partidos que lleva disputados.

En el otro partido de la noche, Urunday Universitario vendió 85-79 a Biguá como locatario en cotejo correspondiente a la novena fecha del certamen.

El duelo estaba atrasado por la participación de Biguá en la Basketball Champions League Americas.

Tabla de posiciones

Equipo Puntos Ganados Perdidos Nacional 20 10 0 Malvín 18 8 2 Aguada* 17 8 3 Hebraica Macabi 17 6 5 Peñarol* 15 7 3 Urunday Universitario 15 5 5 Biguá 15 4 7 Cordón 15 4 7 Defensor Sporting 13 4 5 Urupan 13 3 7 Trouville 13 3 7 Welcome 11 0 11

Próximos partidos de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Este martes 7 de enero se jugarán dos partidos atrasados de la quinta fecha del certamen.

A la hora 20.15 chocarán Defensor Sporting y el invicto Nacional (10 jugados, 10 ganados, mejor racha histórica del equipo en la Liga) en Welcome.

Una hora después jugarán Trouville y Peñarol en Trouville.

El jueves 9 de enero comenzará la segunda rueda cuando se enfrenten Malvín vs Biguá en Malvín a las 20.15 y Welcome vs Cordón en Welcome a las 21.15.