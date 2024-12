Las posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol al cierre del 2024 y los que mejor se perfilan para clasificar entre los seis primeros

El pasado viernes, con el triunfo de Urupan sobre Welcome por 92-86 se bajó el telón del año en la Liga Uruguaya de Básquetbol 2024-2025 que se retomará el 3 de enero tras el parate por las fiestas de fin de año.

Aguada sobrepuesto a la quita de puntos

Los seis de abajo definirán dos descensos. Los dos últimos bajan, el noveno y décimo se salvan mientras que el séptimo y el octavo se clasifican al play-in que al igual que la temporada pasada se jugará contra equipos del interior.

Con lo que se lleva disputado de la primera rueda, Nacional, Malvín, Aguada y Hebraica Macabi se perfilan para clasificarse entre los seis primeros.

El brillante momento de Nacional

Nacional ganó nueve partidos consecutivos desde el arranque superando su mejor racha histórica que era de ocho desde la temporada pasada.

Además, el bolso ganó seis partidos por la Liga Sudamericana donde se coronó campeón y totaliza 15 cotejos invicto.

Peñarol en el pelotón

Las otras dos plazas están muy peleadas.

Cordón, Peñarol, Defensor Sporting. Biguá y Urunday Universitario están igualados si se contempla que Cordón tiene un partido más jugado que el resto.

Peñarol y Aguada arrastran una quita de dos puntos de la temporada pasada.

Welcome sin triunfos

Urupan y Trouville jugaron una floja primera parte mientras que Welcome perdió sus 10 partidos en forma consecutiva.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2024-2025

Equipo Puntos Ganados Perdidos Nacional 18 9 0 Malvín 18 8 2 Hebraica Macabi 16 6 4 Aguada* 15 7 3 Cordón 14 4 6 Peñarol* 13 6 3 Defensor Sporting 13 4 5 Biguá 13 4 5 Urunday Universitario 13 4 5 Urupan 13 3 7 Trouville 11 2 7 Welcome 10 0 10

Los próximos partidos de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Viernes 3 de enero: Hebraica Macabi vs Peñarol en Unión Atlética (hora 20.15) Fecha 11

Viernes 3 de enero: Nacional vs Biguá en el Gran Parque Central (hora 20.15) Fecha 11

Viernes 3 de enero: Trouville vs Cordón en Trouville (hora 20.15) Fecha 11

Lunes 6 de enero: Welcome vs Aguada en Welcome (hora 20.15) Fecha 11

Martes 7 de enero: Defensor Sporting vs Nacional en Welcome (hora 20.15) Fecha 5

Martes 7 de enero: Trouville vs Peñarol en Trouville (hora 20.15) Fecha 5

Jueves 9 de enero: Malvín vs Biguá en Malvín (hora 20.15) Fecha 12, primera de la segunda rueda

Jueves 9 de enero: Weclome vs Cordón en Welcome (hora 20.15) Fecha 12, primera de la segunda rueda

Jueves 9 de enero: Defensor Sporting vs Aguada en Welcome (hora 20.15) Fecha 12, primera de la segunda rueda

Viernes 10 de enero: Nacional vs Hebraica Macabi en el Gran Parque Central (hora 20.15) Fecha 12, primera de la segunda rueda

Viernes 10 de enero: Trouville vs Urunday Universitario en Trouville (hora 20.15) Fecha 12, primera de la segunda rueda

Viernes 10 de enero: Urupan vs Peñarol en Urupan (hora 20.15) Fecha 12, primera de la segunda rueda

Viernes 10 de enero: Malvín vs Urunday Universitario en Malvín (hora 20.15) Fecha 11

La primera rueda se completará recién cuando jueguen Urunday Universitario vs Biguá, pendiente desde la fecha 9.