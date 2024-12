Aguada derrotó con autoridad a Malvín de visitante y sigue en alza en la Liga Uruguaya: mirá las posiciones

LIGA SUDAMERICANA Nacional 77 vs San Lorenzo 76: el bolso es histórico campeón de la Liga Sudamericana de Básquetbol

Emmitt Holt, ex Malvín, también rayó a gran altura con 16 tantos, 5 rebotes y 3 asistencias.

En Malvín, dirigido por Pablo López, Anthony Hillioard fue el goleador con 16 anotaciones.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Welcome y Defensor Sporting se enfrentan en cancha de la W en un partido que se fue a dos alargues y donde finalmente ganó el fusionado 120-111.

La W arañó dos veces su primer triunfo en la temporada.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Trouville y Urupan, por su parte, se suspendió porque en el calentamiento se rompió el acrílico del tablero que da contra la calle Chucarro. El encuentro será reprogramado.

Equipo Puntos Ganados Perdidos Malvín 12 5 2 Aguada* 12 6 2 Cordón 11 4 3 Hebraica Macabi 10 4 2 Biguá 10 3 4 Urunday Universitario 9 3 3 Nacional 8 4 0 Defensor Sporting 8 3 2 Trouville 8 2 4 Welcome 8 0 8 Peñarol* 7 3 3 Urupan 7 1 5

La actividad prosigue este viernes cuando jueguen Peñarol vs Biguá (19.45, Palacio Peñarol), Hebraica Macabi vs Urunday Universitario (20.15, Unión Atlética) y Nacional vs Cordón (sábado, 20.15, Gran Parque Central).