El mensaje que Miguel Barriola le dedicó a Jayson Granger tomando partido en el conflicto con Santiago Pepo Vidal

"Al final, la tensión del partido te lleva a reaccionar, hay límites que no se pueden pasar. El respeto tiene que ser primordial y yo no lo vi por parte de él las veces jugamos. Cuando las provocaciones son constantes, uno pierde los papeles. El no ha pedido disculpas por alguna razón. En Europa que donde mi carrera está hecha, me cree, y en mi país no me creen", expresó este miércoles Granger.