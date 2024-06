Santiago Pepo Vidal rompió el silencio tras el incidente con Jayson Granger: "Mi hijo me preguntó por qué me habían querido cortar el cuello"

En el ámbito de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB), Granger fue sancionado con tres partidos, pero los mismos fueron redimibles por el pago de una multa.

Granger, a modo de defensa, dijo que recibió insultos racistas de parte de hinchas de Aguada y también de Vidal.

En el cuarto partido, antes del inicio del juego, la hinchada de Aguada le cantó a Granger "negro cagón".

El jugador se retiró del partido diciendo: "Son todos unos racistas".

La madre de Granger, la ultra atleta Silvia Amodio, publicó una carta contando todas las hostilidades que vivió Granger desde su llegada a Uruguay.

El lunes, tras el quinto partido, Aguada liquidó la serie y Vidal, que no se había pronunciado sobre el tema, rompió el silencio.

"Estoy contento, para mí es un orgullo, firmé en Aguada por elección y sentía que tenía que volver a intentar salir campeón que no siempre se da, esa es una realidad", dijo a VTV.

"Fue una semana muy compleja, muy difícil, desde todo punto de vista, para mí y para mi familia. Fue una semana muy dura. Siento que la paciencia que he tenido, la verdad sale a la luz con el tiempo. Sé que fue duro. Me han pedido que saliera a defenderme. No se puede subestimar así a la gente. La gente no es tonta. La gente sabe. Hace 17 años que compito, me ha tocado ganar y me ha tocado perder. Y no voy a cambiar como ser humano y tampoco me dignifica los títulos que he obtenido. Y eso la gente lo tiene que saber. Los niños lo tienen que aprender. Acá lo importante es la forma en que uno compite. Cuando ganás, festejás. Cuando perdés, y me ha tocado un montón de veces perder, saludo al que tengo enfrente y me voy a mi casa", agregó.

"La bajeza a la que se ha llegado. No pensé que me iba a tocar vivir algo así en mi carrera. Pero siempre se aprende algo nuevo. No siento que haya ganado un título deportivo, yo gané otro título que es mucho más importante: la dignidad, la lealtad, la educación, los valores morales. Y no estoy dispuesto a ganar y a perder a cualquier precio. Mi carrera no se trata de eso. No voy a ser mejor persona mañana porque salí campeón con Aguada. Tendré que llevar a mis hijos al colegio como cualquiera y podré mirar a la cámara y a todas las personas de la misma manera", comentó Vidal.

20240617 Sergio Benítez, Victor Rudd y Santiago Vidal Aguada campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2023-2024 Foto Leonardo Carreño (9).jpeg Sergio Benítez, Victor Rudd y Santiago Vidal Foto: Leonardo Carreño

"Si alguna vez me he equivocado, incontables, pero al otro día hay que pedir disculpas. porque el deporte no funciona así y la vida tampoco. Podés engañar alguien dos días, tres días. Capaz que la gente se puede llegar a engañar. Pero no se puede subestimar la capacidad intelectual de un televidente, de una persona. Lo noto demasiado claro. Le agradezco a los jugadores de Peñarol, las cosas son muy claras y me las hicieron saber. Y a los jugadores de Peñarol también. Me siento adelante de una cámara, no voy a decir nada a través de una red social porque la gente me conoce hace mucho. Te podré gustar o no gustar por cómo juego. Te podré caer más o menos simpático, es la vida. Pero hay cosas que no se pueden cruzar. Puedo llegar a entender que hay presiones para ganar. Puedo llegar a entender que la expectativa que se había generado era alta, pero cuando la olla tiene agua y el fuego le está dando de abajo, no se la podés tirar al de enfrente. Yo he estado en situaciones críticas deportivamente, la olla la tenés que tirar arriba tuyo. No vale cualquier cosa", agregó.

"He soportado muchas cosas adentro de una cancha de básquetbol. El jueves nos tocó ganar, recibí gestos aberrantes. Al otro día me levanté, me tuve que hacer una ecografía porque físicamente no estoy bien. De ahí me fui a la casa de Flavio Perchman, conseguí un abogado, me fui a Fiscalía, estuve sin almorzar. De la Fiscalía me fui directo a buscar a mi hijo al colegio y cuando llegué al colegio, mi hijo me preguntó por qué me habían querido cortar el cuello. Yo actué de una manera en Fiscalía que la verdad que después fue duro para mí, porque los días posteriores a ese viernes sentí que me había traicionado a mí mismo. Y eso la gente no la va a entender. Tuve que actuar de otra manera, me faltó tiempo, procesar sentimientos y no hice lo que debería haber hecho", declaró sobre no haber realizado la denuncia ante la Justicia penal por el delito de amenazas.

"Mi hijo estuvo preocupado, tiene seis años, entiende, vio el partido y se lo comentó a la maestra. Entonces, puedo soportar cosas, pero mi mujer y mis hijos me parece que se llegó a un límite que no se puede tolerar. Como dije, si alguien me tiene que decir algo, me lo tiene que decir en la cara. Porque me puedo equivocar contigo y el valor más importante es al otro día pedirte disculpas. Hay límites que no cruzo. Ya me tocó ganar de una manera y me tocó perder de otra. Estábamos 2-0 arriba en la serie. La gente no es tonta. No necesito llegar a un lugar. El día que tenga que hacer eso para jugar, me doy media vuelta y me voy para mi casa", agregó.

"Me escribió muchísima gente, pero necesitaba serenarme. El equipo se unió más. No se puede subestimar tanto al que está del otro lado. La persona tiene que pensar. Está bien que vea cosas, que lea, pero al final hay que darle el momento para que la gente interprete, razone y hoy la gente de Peñarol hoy me trató de maravillas. No he sentido absolutamente nada. Los jugadores de Peñarol y los extranjeros también, sin palabras", manifestó.

20240618 Santiago Vidal, Aguada campeón Liga Uruguaya de Básquetbol 2023-2024 Foto: Leonardo Carreño Santiago Vidal Foto: Leonardo Carreño

"Mañana no voy a estar disfrutando un título deportivo más. Yo hoy gané otra batalla", agregó.

Sobre los gestos recibidos en el partido 2 dijo: "Puedo llegar a interpretar que con la serie 2-0 abajo, la presión, hay un gris, pero las disculpas del otro día, a mí, a mi familia, los comunicados. Yo tengo el camino claro. En mi carrera he tirado el agua caliente hacia otro lugar. El año pasado me tocó perder peleando un tricampeonato, saludé uno por uno a los jugadores de Nacional, saludé a Biguá y me fui a mi casa. Y la vida sigue. La gente no es tonta. Interpreto que en mi carrera le puedo caer a alguien mejor o peor, le puede gustar mi juego más o menos, simpatizarán o empatizarán conmigo, pero hay lugares que no entré en mi carrera y si algún día entro, automáticamente, como le dije al fiscal, ya ni siquiera jugaba las finales. Me tocó ir al Palacio Peñarol, tuve tres días que no comí, no dormí, y no estuve. Cuando llegan a lugares muy bajos, no me había pasado en mi carrera. Si me tocaba perder con Peñarol iba a saludar y al final siempre a competir dentro de la cancha. Las cosas son bastante claras. Si me llaman voy cara a cara con quien sea, dónde sea. Pero no se puede tapar el sol con un dedo, no se puede", manifestó.

"Gané otro título hoy. No me sirve la red ni la medalla ni la copa. No colecciono, no me hace diferente. Si hay algo que me caracteriza no es ni la victoria ni la derrota, sino la forma de enfrentar la vida", concluyó.