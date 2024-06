Fiscalía archivó la investigación por las amenazas de Jayson Granger ya que Santiago Vidal no quiso judicializar el tema

Se alejó caminando hacia atrás sin sacar sus ojos sobre Vidal e hizo gestos que captaron las cámaras y que vio el estadio donde había más de 1.400 hinchas de Aguada.

Primero formó un revólver con sus manos, le apuntó a Vidal y gatilló tres veces. Después se pasó dos veces el dedo índice por su garganta.

Las disculpas de Jayson Granger

Granger declaró en la Unidad de Violencia en el Deporte el viernes y en Fiscalía este sábado.

Antes de hacerlo, publicó un mensaje pidiendo disculpas a los aficionados y a su familia, dando a entender que había sufrido ataques racistas: "Me gustaría pedir disculpas por cómo perdí los nervios en el partido ayer, no estoy acostumbrado a lidiar con el racismo y ciertas situaciones que no deberían de darse adentro de una cancha de basketball, es algo que nunca viví en mis 20 años como profesional. A pesar de todo, no justifica mis faltas de respeto y mi salida de tono. Pido disculpas a los aficionados y a mi familia".

Luego, este sábado, el jugador aurinegro publicó un nuevo mensaje en X: "En muchas canchas recibí insultos racistas pero mi reacción en el partido pasado no fue apropiada y puede ser mal interpretada. Pido disculpas una vez más a todos los afectados y que el lunes sea una fiesta deportiva y en paz".