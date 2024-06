Silvia Amodio, madre de Jayson Granger, reveló las "humillaciones" y "amenazas" que sufre su hijo en el básquetbol uruguayo

Fiscalía archivó el caso porque Vidal no presentó denuncia por amenazas.

El Tribunal de Penas sancionó a Granger con tres partidos por "provocación" ya que las amenazas no están tipificadas en el Código Disciplinario de la FUBB. Como la sanción era redimible por el pago de una multa, el jugador pudo disputar la tercera final que se jugó el lunes en el Palacio Peñarol y que el aurinegro ganó con holgura.

"Hace mucho que no me pronuncio, por razones personales que no me dejan tiempo la verdad, pero hoy siento la necesidad de hacerlo", escribió con gran emotividad Amodio en su cuenta de Facebook.

La madre de Granger, destacada ultramaratonista, recordó el origen humilde de Granger y aspectos referidos a su crianza. Los sacrificios que tuvo que hacer como madre, pero también los valores que le inculcó.

"Muchos me conocen y saben que mi vida siempre fue de trabajo, sacrificio, donde en mi casa y a mis hijos no les faltó lo esencial, pero tampoco nos sobró, diría: vivimos con lo justito pero felices, siempre vieron a su madre trabajar duro para salir adelante, Jayson, veía como cada día agarraba la bici para ahorrar la plata del bondi, y en otras tantas ocasiones me ayudaba a buscar moneditas por todos lados porque nos faltaba ese día para la leche o el pan y la alegría que sentíamos cuando aparecían dentro de un jarrón o en algún bolsillo... Pagando siempre los recibos de atrás y así creció... Faltaba muchas veces plata sí, y no me avergüenza decirlo, pero había algo que sobraba en mi casa que era el RESPETO, IGUALDAD, GENEROSIDAD ,HUMILDAD en todo sentido... PERO REBELDÍA Y VALOR también, porque sin esa pizca de esos ingredientes sabíamos que no se llegaría a ningún lado. Él me veía venir del trabajo, pedaleando muchas veces reventada, le hacía su comida y podían ser las 9, 10 u 11 de la noche que me iba a entrenar porque durante el día no me quedaba otra que trabajar... Y así pasaba el tiempo, fue creciendo en eso... Y lo suyo no fue diferente, le tocó igual una vida llena de sacrificio, trabajo para lograr lo que más quería, con lo que soñó siempre: ser un gran Jugador de Baloncesto, pero sobre todas las cosas ser buena persona... Nunca nadie le regaló nada en su exitosa carrera. Llegó a donde siempre soñó con muchísimo trabajo, entrenando durísimo, siendo el primero en llegar a una cancha y el último en irse, sin tener veranos porque si paraba había otro que estaba luchando por lo mismo, llegar a la segunda liga más grande del mundo y lo logró, se hizo su lugar durante casi 20 años en el primer nivel QUERIDO Y RESPETADO porque aquí sí se conoce lo que es eso... ¡¡¡¡¡AQUÍ SI SE CONOCE LO QUE ES EL RESPETO!!!!! Y cuando eso pasó, ¿qué fue lo primero que hizo? Comprarle la casa a la vieja... Formó su propia familia algo que tanto quería, una linda familia. Es un gran hombre, un gran profesional. Al que le guste bien y al que no que se aguante, porque mi hijo es eso, una persona con valores, muy buenos valores, que jamás por el solo hecho de que tuviera alguien mejor enfrente intentaría humillarlo o insultarlo, al contrario, como una esponja, intentar aprender... Cometió el gran error de volver a Uruguay, el día que me lo consultó le dije exactamente lo que le iba a pasar. Pero tenía sus razones y las entendí", escribió Amodio.

Sobre el hecho de las amenazas, expresó que su cometido no era "justificar nada", pero también expresó que algo así podía suceder porque desde que llegó a Uruguay ha sufrido todo tipo de "humillaciones" en la cancha, desde insultos racistas, amenazas a sus hijos y también provocaciones con dedos en las partes íntimas.

"Pero ahora vamos al lío , a lo que viene todo esto: no vengo a justificar nada, pero sí a exponer lo que pienso y siento en estos momentos, pasó lo que era de cajón sucedería. Conozco a mi hijo y no es que lo diga yo sino su trayectoria habla por sí sola: casi 20 años intachables de superación y de ejemplo constante. Hasta llegar a Uruguay, donde tuvo que soportar desde el minuto uno humillaciones, insultos, discriminación racial, provocaciones, amenazas no sólo a él sino a su familia, escupitajos, dedos allí... Porque así se maneja URUGUAY señores, ¿y por qué? Solo por ser el mejor, duela a quien le duela. Donde hay gente que como no pueden llegar a su nivel, intentan hacerlo entrar y ese fue su gran error, pero todo eso no se ve, perdón, sí se ve, no se dice, que es muy diferente. Jueces que hacen oídos y vista gorda a todo lo que pasa a su alrededor... No siento dolor, la verdad, siento impotencia de ver un país, mi país cada vez más MEDIOCRE, donde la gente es muy envidiosa. URUGUAY ES UN PAIS RACISTA, LO ES, y que me caiga lo que me caiga, es lo que pienso, no justifico a Jayson pero lo entiendo, es la gota que colmó el vaso, lo provocan todo el tiempo, lo insultan, lo escupen... Pero eso no se dice: 'MONO', 'NEGRO', eso no trasciende, no se habla de las amenazas que ha recibido su familia, a sus niños. URUGUAY NUNCA LLEGARÁ A NADA. Los jugadores buenos se cuidan, se valoran señores, no se intentan hundir, crucificar, y eso es lo que hace Uruguay, por eso nunca, pero nunca, llegarán a nada. Para terminar, solo me queda decir orgullosa de los hijos que tengo, personas de bien, que jamás humillarían ni despreciarían a nadie porque se han criado así, en la humildad y no en la mediocridad. Ojalá los chicos que vengan detrás puedan irse para crecer y que esto sirva de ejemplo para no volver a Uruguay. ¡¡PORQUE NO SE MERECEN TENER UN JUGADOR DEL CALIBRE Y CATEGORIA COMO LA DE JAYSON GRANGER JUGADOR Y PERSONA!!".

En las últimas horas, Granger volvió a utilizar sus redes sociales para pedir que se detenga el "racismo":