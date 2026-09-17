Murió Michael Sweetney a los 43 años: llegó a la NBA y fue atracción en la Liga Uruguaya por su porte y su talento, en Biguá, Atenas y Urunday Universitario

Michael Sweetney, exjugador de la NBA y con una extensa trayectoria que incluyó varios pasajes por el básquetbol uruguayo, murió este jueves según confirmó su familia a través de las redes sociales. Tenía apenas 43 años y las causas de su muerte no fueron aún reportadas.

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La noticia fue comunicada por su esposa, India Murray Sweetney, quien publicó un mensaje acompañado por una fotografía familiar.

“Con el corazón destrozado, estamos profundamente entristecidos de anunciar el fallecimiento de nuestro amado Michael”, escribió.

“Conocer a Michael era amarlo. Nadie lo amó más y él no amó a nadie más que a su familia. Sus hijos eran la luz de su vida y vivió cada día para darles la mejor vida posible”, agregó.

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Murray Sweetney recordó que habían sido mejores amigos durante 30 años y estuvieron casados durante casi 20.

“Fue el mejor hijo, hermano, miembro de la familia, amigo, padre y esposo que cualquiera podría pedir”, expresó, antes de agradecer los mensajes recibidos y solicitar tiempo y privacidad para la familia.

De Georgetown a los New York Knicks

Nacido en Maryland, Sweetney comenzó a jugar al básquetbol a los nueve años impulsado por su padre. Después de destacarse en Georgetown llegó a la NBA como una de las principales promesas de su generación.

Los New York Knicks lo seleccionaron con la novena elección del Draft de 2003, una generación que tuvo entre sus grandes nombres a LeBron James, Carmelo Anthony, Dwyane Wade y Chris Bosh.

En Nueva York compartió equipo, entre otros, con Stephon Marbury, Anfernee Hardaway y Jamal Crawford. Su segunda temporada fue la de mayor participación: disputó 77 partidos y promedió 8,1 puntos y 5,4 rebotes.

Posteriormente pasó a Chicago Bulls, donde coincidió con jugadores como Tyson Chandler, Andrés “Chapu” Nocioni, Ben Wallace y Ben Gordon.

Sin embargo, detrás de aquella carrera en la NBA Sweetney atravesaba una situación personal que años después decidió hacer pública.

La depresión que marcó su carrera

En febrero de 2016, durante una entrevista con Referí cuando defendía a Urunday Universitario, Sweetney contó que la muerte de su padre durante su temporada de novato había provocado una profunda depresión.

“Eso me hizo entrar en una profunda depresión, me dejó de importar el básquetbol, dejé de entrenar duro, estaba siempre triste y hasta pensé en suicidarme, en tomar pastillas”, relató entonces.

Sweetney explicó que durante aquella etapa no pidió ayuda.

“Estaba en una muy mala situación y nunca se lo dije a nadie, tenía miedo de hacerlo. Eso me hizo perder la carrera en la NBA, porque nunca traté el problema”, afirmó.

También vinculó aquel período con los problemas de sobrepeso que condicionaron su trayectoria profesional. Con el paso de los años transformó esa experiencia en una causa personal y comenzó a hablar públicamente sobre salud mental.

“La depresión me hizo perder la carrera. Por eso ahora ayudo a personas y les aconsejo que si se sienten deprimidos tenemos maneras para ayudarlos”, dijo a Referí en nota publicada en febrero de 2016.

Su proyecto para después del retiro también estaba relacionado con esa experiencia: quería dedicarse a trabajar con jóvenes y brindar charlas sobre depresión.

Michael Sweetney y su vínculo con Uruguay

Después de dejar la NBA, Sweetney desarrolló buena parte de su carrera fuera de Estados Unidos y jugó en China, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana y Uruguay.

Su primera experiencia en el básquetbol uruguayo fue en Biguá, con el que disputó la Liga Uruguaya 2010-2011 y terminó como vicecampeón.

Luego defendió a Atenas en 2013 y regresó al país para incorporarse a Urunday Universitario en 2015.

Michael Sweetney

Años después de haber jugado en el Madison Square Garden y compartido vestuarios con algunas de las figuras de la NBA, Sweetney hablaba con especial afecto de su experiencia en Uruguay.

“Ahora es uno de mis lugares preferidos para jugar. Los hinchas siempre han sido respetuosos conmigo, nunca tuve problemas con nadie, la gente es linda. Biguá, Atenas y Urunday Universitario han sido muy lindos clubes para estar”, dijo en aquella entrevista.

Sweetney incluso definía a Uruguay como “el lugar más seguro y tranquilo” en el que había estado.

Su historia había comenzado con el sueño de aquel niño de Maryland que quería convertirse en profesional y aparecer algún día en televisión. Llegó mucho más lejos: fue estrella de Georgetown, elección de primera ronda del Draft (pick 9) y jugador de dos de las franquicias históricas de la NBA.

Su carrera tomó después un rumbo muy diferente al que parecía destinado cuando los Knicks pronunciaron su nombre en el draft de 2003. Uruguay terminó formando parte importante de ese segundo capítulo, en el que Sweetney también decidió hablar públicamente de la depresión que había atravesado y utilizar su experiencia para intentar ayudar a otros.