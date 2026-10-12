Nacional avanzó a la segunda fase de la Liga Sudamericana de Básquetbol pese a perder con Jorge Guzmán de Ecuador

Nacional se clasificó este domingo a la segunda fase de la Liga Sudamericana de Básquetbol pese a perder 80-78 contra Jorge Guzmán en el partido que cerró el grupo B de la competición que se jugó en el Coliseo Ciudad de Loja.
Los tricolores debutaron el viernes ganándole 106-96 a Regatas de Corrientes con 20 puntos de Luismal Ferreiras.
El sábado superaron 97-90 a Corinthians nuevamente con Ferreiras como goleador, con 22 unidades.
Nicholas King fue el goleador tricolor con 24 puntos.
Ferreiras dominó el rebote con 7 e Ignacio Xavier las asistencias con 5.
Mirá acá las estadísticas completas del partido.
Resultados del grupo B de la Liga Sudamericana de Básquetbol
|Fecha
| Resultado
|Primera
|Nacional 106-96 Regatas de Corrientes
| Primera
|Jorge Guzmán 97-96 Corinthians
| Segunda
|Nacional 97-90 Corinthians
| Segunda
|Regatas de Corrientes 77-69 Jorge Guzmán
| Tercera
|Corinthians 79-63 Regatas de Corrientes
| Tercera
|Jorge Guzmán 80-78 Nacional
El triunfo a primera hora de este domingo de Corinthians sobre Regatas dejó a los brasileños hinchando por Nacional para poder clasificar.
Sin embargo, la victoria de los ecuatorianos los metió en fase 2 junto al tricolor, quedando el cuadro brasileño y el argentino eliminados de la competencia.
Los dos primeros de cada grupo avanzaban a cuartos de final. Nacional integrará ahora el grupo E, que se disputará del 30 de octubre al 1º de noviembre ante los dos clasificados del grupo A: Mogi Basquete de Brasil e Independiente de Argentina, que dejaron afuera a Olimpia Kings de Paraguay e Importadora Alvarado de Ecuador.
En esa instancia jugarán todos contra todos, a una rueda, y los dos mejores accederán al Final Four.
La definición del torneo está prevista para el 5 y 6 de diciembre.
Nacional vuelve a jugar así esta competición que ganó en 2024, en final contra San Lorenzo, en Paysandú.