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Nacional avanzó a la segunda fase de la Liga Sudamericana de Básquetbol pese a perder con Jorge Guzmán de Ecuador

Tras vencer a Regatas de Corrientes y Corinthians, Nacional perdió con el local Jorge Guzmán pero se clasificó a cuartos de final de la Liga Sudamericana de Básquetbol

12 de octubre de 2026 0:34 hs
Patricio Prieto

Patricio Prieto

Foto: FIBA
Ignacio Xavier

Ignacio Xavier

Foto: FIBA
Ignacio Xavier

Ignacio Xavier

Foto: FIBA
Luismal Ferreiras

Luismal Ferreiras

Foto: FIBA

Nacional se clasificó este domingo a la segunda fase de la Liga Sudamericana de Básquetbol pese a perder 80-78 contra Jorge Guzmán en el partido que cerró el grupo B de la competición que se jugó en el Coliseo Ciudad de Loja.

Los tricolores debutaron el viernes ganándole 106-96 a Regatas de Corrientes con 20 puntos de Luismal Ferreiras.

El sábado superaron 97-90 a Corinthians nuevamente con Ferreiras como goleador, con 22 unidades.

Nicholas King fue el goleador tricolor con 24 puntos.

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Ferreiras dominó el rebote con 7 e Ignacio Xavier las asistencias con 5.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Resultados del grupo B de la Liga Sudamericana de Básquetbol

Fecha Resultado
Primera Nacional 106-96 Regatas de Corrientes
Primera Jorge Guzmán 97-96 Corinthians
Segunda Nacional 97-90 Corinthians
Segunda Regatas de Corrientes 77-69 Jorge Guzmán
Tercera Corinthians 79-63 Regatas de Corrientes
Tercera Jorge Guzmán 80-78 Nacional

El triunfo a primera hora de este domingo de Corinthians sobre Regatas dejó a los brasileños hinchando por Nacional para poder clasificar.

Sin embargo, la victoria de los ecuatorianos los metió en fase 2 junto al tricolor, quedando el cuadro brasileño y el argentino eliminados de la competencia.

Los dos primeros de cada grupo avanzaban a cuartos de final. Nacional integrará ahora el grupo E, que se disputará del 30 de octubre al 1º de noviembre ante los dos clasificados del grupo A: Mogi Basquete de Brasil e Independiente de Argentina, que dejaron afuera a Olimpia Kings de Paraguay e Importadora Alvarado de Ecuador.

En esa instancia jugarán todos contra todos, a una rueda, y los dos mejores accederán al Final Four.

La definición del torneo está prevista para el 5 y 6 de diciembre.

Nacional vuelve a jugar así esta competición que ganó en 2024, en final contra San Lorenzo, en Paysandú.

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