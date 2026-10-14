Avenida Italia se posiciona como eje del desarrollo inmobiliario: rentabilidad, precios de alquiler y el foco de la demanda

“Avenida Italia se consolida como uno de las zonas inmobiliarias más dinámicas de Montevideo”, asegura un reciente estudio de InfoCasas que presenta a esta arteria como una nueva referencia para el desarrollo inmobiliario de la capital por su conectividad, demanda residencial y disponibilidad de terrenos.

El informe al que accedió Café y Negocios argumenta por qué Av. Italia se convirtió en un polo de desarrollo y qué buscan allí los usuarios de la plataforma.

“De Tres Cruces a Malvín vemos gran cantidad de construcciones nuevas con perfiles distintos”, señala el reporte. En su recorrido de 12 kilómetros se concentran 20 proyectos de obra nueva, desde edificios de escala media hasta grandes emprendimientos.

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¿Qué cautiva a los desarrolladores en este corredor? La clave está en la conectividad de una de las principales vías de circulación de Montevideo, pero también en el espacio del entorno para construir proyectos de mayor escala y en su ubicación que atraviesa zonas de alta demanda residencial de barrios tradicionales como Tres Cruces o Malvín.

Al mismo tiempo, el fomento de la vivienda promovida lo consolida como una zona de interés tanto para los desarrolladores como para los inversores que apuestan por esta arteria.

¿Qué buscan los inversores y dónde está la mayor demanda de Avenida Italia?

De los nuevos proyectos que se levantan sobre la avenida, 58% se encuentran en construcción, 26% están en la fase inicial (de pozo) y un 16% fueron finalizados.

Los inversores que eligen Avenida Italia suelen pagar al contado, persiguen una rentabilidad que se ubica en el entorno del 5% o 6% y prefieren la tipología de un dormitorio, lo que guarda relación con la mejor ecuación de inversión de la capital a nivel inmobiliario.

Según el relevamiento de InfoCasas en los barrios Tres Cruces, La Blanqueada y Buceo los compradores buscan principalmente apartamentos de un dormitorio, mientras que en Malvín y Parque Batlle la demanda es de propiedades de dos dormitorios.

El precio contado del metro cuadrado en Tres Cruces es de US$ 3.200, en La Blanqueada, US$ 3.150, en Parque Batlle, US$3.390, en Buceo, US$ 3.420 y en Malvín, US$ 3.710.

En lo que refiere a la demanda, el 43% de quienes se interesan por viviendas en ese eje dentro de InfoCasas busca propiedades en construcción, 25% en pozo y 32% unidades ya terminadas. En cuanto a las amenities lo más buscado en los filtros del portal es: cowork, gimnasio, rooftop, parrillero y espacio verde.

El precio de los alquileres a lo largo de Avenida Italia

Las propiedades que hoy se construyen sobre esta arteria se vuelcan, en su mayoría, al mercado de alquiler.

En este sentido, InfoCasas presentó la media de precios de alquiler al que acceden los clientes finales en los distintos barrios a lo largo de Avenida Italia para tipologías de monoambiente, uno y dos dormitorios. El detalle, a continuación.