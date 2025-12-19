Bragard abre su segunda oficina en Punta del Este y amplía su capacidad de atender a clientes no residentes

Bragard, firma líder en servicios legales, contables y notariales en Uruguay, participó de la inauguración este martes del WTC Free Zone Punta del Este, donde se encuentra su segunda oficina en esta ciudad. De esta forma Bragard fortalece su presencia en uno de los polos de negocios de mayor dinamismo y crecimiento del país.

La nueva oficina se encuentra dentro del Business Center Bizz, un ecosistema empresarial moderno, con infraestructura de clase mundial y servicios corporativos de alto nivel.

El espacio, que será entregado oficialmente en las próximas semanas, fue diseñado bajo estándares internacionales y equipado con tecnología de última generación, salas de reuniones, áreas de coworking, seguridad 24/7, estacionamiento y amenities corporativos.

Con esta apertura, Bragard amplía su capacidad de atender a clientes no residentes, ofreciendo servicios especializados desde un régimen de zona franca que facilita operaciones regionales e internacionales . Esta nueva oficina complementa el reciente éxito de la oficina destinada a servicios para residentes , abierta en diciembre de 2024, reafirmando la estrategia de expansión del estudio en Maldonado.

“Punta del Este se ha convertido en un hub de inversión y negocios, tanto para residentes como para no residentes. Esta segunda oficina nos permite ofrecer un servicio más cercano, eficiente y adaptado a las necesidades de un público global. La expansión en Punta del Este forma parte del plan estratégico para consolidar su liderazgo en la región Este y en servicios para inversores internacionales”, destacó el socio fundador, Jean Jacques Bragard.

Además, agregó que el crecimiento económico de Punta del Este, evidenciado por la multiplicación de nuevos proyectos inmobiliarios y corporativos -entre ellos el edificio de Zona Franca ubicado en pleno centro de la ciudad-, fue un factor clave en la decisión de instalar esta nueva sede.

Actualmente, Bragard dispone de cuatro oficinas en Uruguay, más de 40 profesionales y una propuesta full service reconocida por prestigiosas editoriales jurídicas como Legal500, Chambers, Latin Lawyer, Leaders League e IFLR.