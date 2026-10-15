Cada vez más uruguayos eligen España para estudiar: qué carreras cursan, dónde y por cuánto tiempo

Según los datos que maneja el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie), un organismo público adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España, la llegada de estudiantes uruguayos al país ha crecido de forma sostenida en los últimos años.

Si se mira la cifra a la luz de los últimos años, los alumnos que eligen cursar una carrera, un máster o un doctorado completo pasaron de 364 en el curso 2018-2019 a 541 estudiantes en el último curso del que se dispone registro (2024-2025) . Por su parte, los datos de los jóvenes que eligen hacer un intercambio temporal también reflejan un gran dinamismo, recuperándose con fuerza tras la pandemia, pasando de un mínimo de 39 alumnos en el curso 2020-2021 hasta alcanzar los 373 estudiantes.

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Otra de las señales que muestra el crecimiento tiene que ver con los datos de Erasmus+, el programa de la Unión Europea que financia iniciativas de educación y movilidad internacional.

En el caso concreto de Uruguay, las convocatorias recientes acumuladas entre 2024 y 2026 suman 105 movilidades financiadas, con un presupuesto total de casi medio millón de euros (498.055 euros), lo que sitúa al país en la séptima posición de América Latina en este programa.

“El número ha ido creciendo constantemente, los datos de quienes han cursado una titulación completa han tenido un 50% de incremento. El intercambio temporal también ha experimentado un aumento muy grande, multiplicando su número por diez. Es un número muy bueno, pero es un número que también admite un crecimiento”, sostuvo Pablo Acosta, director de la Unidad de Internacionalización del Sepie, en el marco de la feria “Estudiar en España”, que la institución realiza este 14 y 15 de octubre en Montevideo.

¿Qué buscan los uruguayos?: las titulaciones, áreas y formatos que concentran mayor interés

Entre los estudiantes uruguayos destaca una preferencia muy clara por la educación pública, según precisa el organismo. De los más de 900 estudiantes, 634 (69,4%) eligen universidades públicas, mientras que 280 (30,6%) optan por instituciones privadas. Esta tendencia se repite de forma muy similar tanto entre los que cursan carreras completas (67,1% en públicas) como entre los que vienen de intercambio temporal (72,7% en públicas).

En cuanto a los niveles de formación, los máster concentraron a la mayor cantidad de estudiantes en el curso 2024-2025, con 273, seguidos por los doctorados, con 162 estudiantes uruguayos matriculados y por último, las carreras de grado, que concentraron a 106 estudiantes uruguayos.

En cuanto a los destinos elegidos, Madrid es la región que recibe más estudiantes internacionales. Sin embargo, más allá de la ubicación geográfica, Acosta señaló que la elección suele estar determinada por la universidad y su prestigio en el área de formación que busca cada estudiante.

En este sentido los estudiantes uruguayos que eligen a España para cursar estudios completos tienen muy claro su perfil académico, concentrando prácticamente a dos de cada tres alumnos (341 de los 541 matriculados) en solo tres grandes disciplinas.

El área favorita y líder absoluta de las preferencias, sostienen desde Sepie, es la de Negocios, Administración y Derecho, que atrae a casi una cuarta parte de los estudiantes, seguida muy de cerca por Ciencias Sociales, Periodismo y Documentación. Cierra este podio el ámbito de la Ingeniería, Industria y Construcción.

Por otra parte, en los intercambios temporales el abanico de carreras elegido es muy amplio.

“Los jóvenes uruguayos aprovechan esta experiencia internacional para convertirse en expertos altamente cualificados y abrirse las puertas a redes científicas y laborales de nivel internacional”, sostuvieron desde la organización.

Las razones detrás del crecimiento y un aumento del interés de los españoles en Uruguay

En cuanto a las razones detrás de este crecimiento, Acosta señaló el papel de las redes sociales como un factor que últimamente impulsa el interés por estudiar en España. Según explicó, las experiencias que comparten los propios estudiantes uruguayos durante su estadía en ciudades como Madrid o Barcelona motiva a otros jóvenes a seguir el mismo camino.

Pero más allá de esto, desde la organización también entienden que responde a una estrecha relación bilateral respaldada por acuerdos de cooperación institucional, como el Tratado de Intercambio Cultural de 1964 y el Tratado General de Cooperación y Amistad de 1992.

“Tenemos comprobado que la diversidad nos enriquece, hay estudios académicos que demuestran que cuando las sociedades son muy cerradas y muy impermeables al exterior sufren un proceso de estancamiento. La diversidad es muy enriquecedora para el estudiante que viene pero también enriquece mucho a los que lo rodean. España está intentando convertirse en un hub, en un centro de conexión entre Latinoamérica, el Caribe y Europa”, contó Acosta sobre el interés del país en fomentar el intercambio.

A su vez, sostienen que este flujo de estudiantes funciona en las dos direcciones, ya que en el último curso analizado hubo también 183 universitarios españoles que eligieron Uruguay como destino para realizar sus estancias de intercambio.

Según explicó el representante del Sepie, el interés por estos intercambios responde a las oportunidades de aprendizaje que ofrece Latinoamérica en áreas específicas, como biología y política.

“En los próximos años, esta relación puede fortalecerse mediante acuerdos bilaterales que permitan a estudiantes uruguayos realizar estancias académicas en España y a estudiantes españoles cursar parte de sus estudios en Uruguay”, cerró.

En esta línea, junto con la Consejería de Educación de España en el Cono Sur, el Sepie está llevando a cabo la feria Estudiar en España, en el Colegio Español Cervantes de Montevideo este 14 y 15 de octubre, de 15:00 a 19:00. La actividad está dirigida tanto a quienes buscan iniciar una carrera universitaria como a estudiantes y graduados interesados en cursar un posgrado. A su vez, el organismo también cuenta con un buscador público de becas, que reúne convocatorias de universidades, comunidades autónomas y organismos estatales.