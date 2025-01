¿Cuáles son y cuánto valen los 10 "unicornios" tecnológicos más valiosos de América Latina?

Los servicios financieros , consumo y retail, entretenimiento y tecnología empresarial, son los sectores que concentran los "unicornios" (empresas emergentes valoradas por encima de los US$ 1.000 millones) más valiosas de la región, según un ranking elaborado por la plataforma de análisis de negocios CB Insights y consignado por Bloomberg Línea.

Kavak , startup industrial de México, lidera el ranking, con un valor de US$ 8.700 millones, seguida por Rappi , de Colombia, con US$ 5.250 millones (consumo y retail).

Las compañías brasileñas Quintoandar (US$ 5.100 millones) y C6Bank (US$ 5.050 millones), pertenecientes al sector financiero, ocupan el tercer y cuarto lugar.

Las también brasileñas Nuvemshop (US$ 3.100 millones), del sector de consumo y retail, Wildlife Studios (US$ 3.100 millones), empresa emergente de entretenimiento y Unico (US$ 2.600 millones), especializada en tecnología empresarial, se posicionan en los puestos cinco, seis y siete del listado.