Café y Negocios / AWS

¿Cuándo es conveniente delegar las decisiones? La vicepresidenta de AWS para América Latina tiene la respuesta

Paula Belizzia fue la speaker principal de la edición número 18 de Punta Tech MeetUp y dio recomendaciones de liderazgo a las empresas

14 de enero 2026 - 14:17hs
Paula Bellizia, VP de AWS LATAM en Punta Tech
Joaquín Ormando

Ante más de 2.000 personas reunidas en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) disertó como oradora principal de la última edición de Punta Tech MeetUp la vicepresidenta de Amazon Web Services (AWS) para Latinoamérica Paula Bellizia.

Los servicios de AWS están en el 85 % de las startups y de los unicornios que hacen inteligencia artificial hoy en día en el mundo, explicó la referente de la tecnológica.

A estas empresas Bellizia decidió dejarles dos puntos de la cultura de la multinacional que podrían servirles para escalar y consolidar sus propias organizaciones.

En este sentido se refirió a la forma de tomar decisiones en Amazon y en particular al concepto “one-way door y two-way door”- las puertas de un solo camino y las de ida y vuelta o batientes-.

En cada decisión de la compañía lo primero que observa es si lo que se va a decidir se puede revertir (two -way door) o no. “Si se puede volver atrás las delegamos al resto de la organización “permitimos tomar riesgo, mantenernos ágiles y con espíritu de startup”.

“Las decisiones en la parte de negocios que son irreversibles, estas sí tomamos nosotros en el top leadership. Aplicado todos los días este concepto los ayuda a combatir la burocracia, a no parar la innovación y a hacer que los equipos puedan estar “empoderados para mover la organización”.

Finalmente, la referente de AWS compartió un mensaje inspirador a los asistentes. “Ustedes que están acá tomando decisiones, inventando nuevos negocios, nuevas compañías, les dejo una frase que me encanta: Culturas flacas escalan problemas, culturas fuertes escalan impacto”.

En el mismo sentido aconsejó a las compañías a programar su “day one mindset”, es decir proponerse trabajar siempre como si fuese el primer día de trabajo. “Eso nos impulsa a mantener la agilidad una vez más, a la innovación”. Al contrario de day one está day two, o el segundo día en el que haces cosas “porque siempre fue así”. “Nosotros luchamos contra el segundo día, aunque es muy desafiante escalarlo a nivel global lo aplicamos constantemente porque no queremos que nuestra compañía deje pasar el espíritu de agilidad”, finalizó.

AWS Liderazgo Punta Tech Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry

